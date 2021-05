Kultúra stále nedostala dotácie. Ministerstvo financií má pritom podľa Sulíka už 3 týždne podpísané zmluvy

Ministerstvo financií (MF) SR má už tri týždne k dispozícii podpísané zmluvy s úspešnými žiadateľmi v dotačnej výzve Ministerstva hospodárstva (MH) SR pre subjekty pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.

Oznámil to po rokovaní vlády šéf MH Richard Sulík (SaS), ktorý zároveň vyzval ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), aby zazmluvnené prostriedky uvoľnil. “Tri týždne tí, ktorí to potrebujú, čakajú na vyplatenie. Pán minister sa k tomu možno ešte nestihol dostať medzi svojimi cestami do Budapešti, Moskvy a Pittsburghu. Vyzývam ho, aby tak urobil a peniaze sa dostali tam, kde majú ísť,” zdôraznil Sulík.

Zároveň sa ohradil, aby tieto zdroje boli prostriedkom boja medzi ním a Matovičom v prípade témy navýšenia štátneho rozpočtu, s ktorým liberáli v predloženej podobe nesúhlasia. Nechcel však reagovať na osobné útoky Matoviča. Bývalý premiér aj v stredu pred rokovaním vlády adresoval niekoľko ostrých výrazov smerom k Sulíkovi.

K téme sa vyjadril aj mimoparlamentný Hlas-SD. Exministerka kultúry SR Ľubica Laššáková vyzvala svoju nástupkyňu na poste Natáliu Milanovú (OĽANO), aby aktívne vstúpila do politického sporu medzi ministerstvom hospodárstva a financií. „Súčasná ministerka nečinne pozerá na to, ako v tomto konflikte uviazlo šesť miliónov eur, na ktoré čakajú ľudia v kultúre. Táto pasivita Milanovej je neospravedlniteľná a ukazuje v plnej nahote jej nezáujem o život ľudí, ktorí sa ocitli v sociálne ťažkej situácii,” uviedla Laššáková.

Ministerka kultúry po rokovaní vlády uviedla, že cieľom “každého je vyplatiť peniaze určené na pomoc”. Priznáva, že v súčasnosti sú okolo niektorých otázok v koalícii nejasnosti. “Nebudem ale vynášať súdy, či máme alebo nemáme problém, verím, že to bude vyriešené, “ uviedla.