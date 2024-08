Kto je nový šéf SIS Pavol Gašpar: Kaliňákovi chcel pichnúť vidličku do čela, obvinila ho NAKA a čelil aj kauze úplatku

Prezident Peter Pellegrini vymenoval do funkcie šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara. Stalo sa tak po 70 dňoch od jeho príchodu do prezidentského paláca a po roku, čo tajní nemali oficiálneho riaditeľa. Skutočnosť, že jeho otec je trestne stíhaný, nepovažuje za konflikt záujmov a tvrdí, že SIS dokáže garantovať nezávislosť.

Prezident pri vymenovávaní Pavla Gašpara spomenul dôležitosť funkcie v súvislosti s viacerými, podľa neho zásadnými otázkami, ako je vyostrená bezpečnostná situácia, a to vrátane opakujúcich sa migračných vĺn aj vojny na Ukrajine. Neopomenul ani čoraz intenzívnejšiu nenávisť na sociálnych sieťach a v reálnom živote, i atentát na premiéra, píšu TV Noviny.

Pellegrini tiež zdôraznil úlohu SIS v rámci boja v prospech štátu. Gašparovi poprial, aby bola počas jeho vedenia tajná služba skutočne tajná a fungujúca.

Najsilnejšia opozičná strana Progresívne Slovensko krok Petra Pellegriniho skritizovala, zároveň ho považuje za zjavný krok pred blížiacim sa menovaním predsedu parlamentu.

„Dnešné menovanie Pavla Gašpara za šéfa SIS dokazuje, že Peter Pellegrini je lojálnym prezidentom koalície. A že jeho kampaňové sľuby o “prezidentovi všetkých”, boli len prázdne floskuly,“ uviedla poslankyňa Zuzana Števulová.

Kto je Pavol Gašpar?

Novovymenovaný šéf SIS v minulosti pôsobil v polícii na okresnom riaditeľstve v Nitre, justičných orgánoch, viedol advokátsku prax a sedel aj na stoličke štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti. Do utorka 27. augusta zastával miesto námestníka riaditeľa informačnej služby.

Vo februári 2022 ho Národná kriminálna agentúra v kauze Poľovnícka chata obvinila zo zločinu krivej výpovede a krivej prísahy v štádiu prípravy. Ku krivej výpovedi mal navádzať súčasného ministra obrany Roberta Kaliňáka v súvislosti s nomináciou Ľudovíta Makóa na post šéfa daňových kriminalistov. Radil mu, aby policajtom povedal, že s týmto návrhom prišiel nebohý Milan Lučanský.

Známy je aj pre svoje výroky v rámci rozhovoru s obhajcom Mariana Kočnera Marekom Parom na adresu Roberta Kaliňáka. Tomu chcel pichnúť vidličku do čela.

„Sa tu roztopíme z neho, ko**ta, sku*****ho, špinavého, cigánskeho. Tu bude vyprávať, že kto rodina. Ko**t, by som mu pichol tú vidličku do čela,“ hovoril Gašpar mladší Parovi, ktorý odpovedal: „My sa neroztopíme.“ Na to, dnes už šéf SIS, reagoval: „Ježiš, jak ho dobijem raz, strašne, ho zje**em z tej motorky, mu dám takú čelovicu.“

Na nahrávke z chaty okrem iného hovoril aj o likvidácii Daniela Lipšica. „Keď ich odsúdia, tak ja od***em Lipšica. To ti garantujem,“ vyhlásil.

Pavol Gašpar okrem toho čelil aj kauze úplatku. 60-tisíc eur mal poskytnúť dvom policajným funkcionárom, čím sa snažil vybaviť, aby sa podnikateľ Pavol Konkoľ nedostal do väzby.

Znepokojenie vyvoláva aj skutočnosť, že otec nového riaditeľa informačnej služby, Tibor Gašpar, je aktuálne trestne stíhaný. Ten ale túto skutočnosť nevníma ako konflikt záujmov.

„Pokiaľ viem, na Slovensku ešte stále platí prezumpcia neviny. Ja tie trestné konania ani nedozorujem, ani nie som sudca v týchto konaniach,“ vyhlásil.

Gašpar zároveň v mene ministerstva spravodlivosti hlasoval pri menovaní Petra Kotlára za splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie Covid-19 v jeho prospech a otvoril aj tému „covid amnestií“.