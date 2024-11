Kto je Jong Bok, ktorý velí severokórejským vojakom v Rusku? Trojhviezdičkový generál je pre svet veľkou záhadou

Už dlhšie je potvrdené, že do bojov medzi Ruskom a Ukrajinou sa zapojila aj Severná Kórea, ktorá na Putinovu žiadosť poslala do oblasti tisíce vojakov. Až teraz sa však verejnosť dozvedela, že kórejským jednotkám v Rusku velí záhadný muž. K téme sa pre interez vyjadrila aj odborníčka na ázijský región, Lucia Husenicová.

Článok pokračuje pod videom ↓

Záhadným mužom je trojhviezdičkový generál Kim Jong Bok, ktorý je ale pre svet veľkou neznámou. Informáciu priniesol The Wall Street Journal. Generál sa na verejnosti prvýkrát výraznejšie prezentoval v roku 2015, keď sa po boku vodcu objavil na slávnostnom zhromaždení. Informácie o ňom sú však veľmi strohé, a to aj napriek tomu, že vysoko postavení vojenskí predstavitelia v Severnej Kórei sú pomerne populárni.

Kim Jong Bok má za sebou niekoľko úspechov. Podľa špecializovaného portálu North Korea Leadership Watch ide o člena ústredného výboru Kórejskej strany práce a od roku 2015 má Kim vedúcu úlohu v severokórejských špeciálnych silách. V roku 2020 ho odfotografovali s vodcom. Médiá sa v marci tohto roka navyše dozvedeli o jeho funkcii zástupcu náčelníka generálneho štábu KĽDR so zodpovednosťou za pechotu a jednotky špeciálnych operácií

V minulosti mal za úlohou naplánovať aj rôzne cvičenia, na ktoré sa prizeral priamo Kim Čong-un. Napriek tomu ale nie je známy ani jeho vek.

Dôvody vyslania vojakov sú otázne

Generál mal do Ruska prísť v októbri tohto roka, spolu s ďalším tisíckami vojakov, aby pomohol Rusku v konflikte s Ukrajinou. Jeho úlohou by malo byť velenie kórejským jednotkám. Otázne však je, prečo Kim Čong-un poslal do Ruska tak vysoko postaveného človeka. Severná Kórea chce zrejme ukázať, že jej vojská bude viesť schopný muž. Podľa Lucie Husenicovej môže byť za vyslaním vojakov, ale aj samotného generála, nadobúdanie reálnych skúseností z boja, ktoré armáde chýbajú.

„Môžete mať akékoľvek cvičenia, ale reálne až priama bojová operácia vám ukáže, či je armáda schopná boja,“ povedala Husenicová a dodala, že severokórejská armáda naposledy bojovala v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Vidí však za tým aj niečo viac: „Okrem toho, že im to dá (Severnej Kórei) nejakú mieru prestíže a pocitu dôležitosti, budú pravdepodobne čakať niečo naspäť od Ruska.“

Práve v tejto súvislosti sa v médiách objavuje informácia, že KĽDR by mohla v prípade vypuknutia konfliktu na Kórejskom polostrove rátať s pomocou Putina, Husenicová ale vojnu medzi Južnou a Severnou Kóreou v najbližších rokoch neočakáva. „Osobne si nemyslím, že v krátkodobej perspektíve, bavíme sa o nejakých piatich rokoch, je nejaký konflikt na Kórejskom polostrove reálny.“ Výrazne to ale podľa nej môže ovplyvniť budúca administratíva Donalda Trumpa, hoci Rusko momentálne nemá kapacity otvárať ďalší front boja.

Mnohých by určite zaujímalo aj to, či severokórejský ľud vôbec vie o vyslaní svojich vojakov. „Ak to aj vedia, tak je to ošetrené v rámci toho, že je to na zaistenie partnerstva a bezpečnosti, pretože je to vojna proti nepriateľom zo Západu,“ dodala odborníčka.

Juhokórejský poradca pre národnú bezpečnosť Šin Won-sik dnes navyše vyhlásil, že Rusko poskytlo Severnej Kórei (KĽDR) rakety a zariadenia protivzdušnej obrany výmenou za vyslanie severokórejských jednotiek do vojny proti Ukrajine. Informovala o tom agentúra Jonhap, píše TASR.

„Predpokladá sa, že Rusko poskytlo vybavenie a rakety na posilnenie zraniteľného systému protivzdušnej obrany Pchjongjangu,“ vyhlásil Šin v rozhovore pre televíznu stanicu SBS. Podľa Šina Moskva a Pchjongjang spolupracujú aj v oblasti satelitných technológií a Rusko taktiež poskytlo ekonomickú pomoc v rôznych formách.