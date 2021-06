Kryptomeny sú budúcnosť investovania. Teraz na nich môžete zarábať aj bez toho, aby ste sa v nich vyznali

Kryptomeny sú fenoménom, ktorý pozná a venuje sa mu stále viac ľudí. Uvedomujú si ich potenciál, zaujímavé možné zhodnotenie, ale aj relatívnu bezpečnosť investície. Hovorí sa, že kryptomeny predstavujú digitálne zlato a v mnohých oblastiach je to skutočne pravda. Vedieť investovať a obchodovať s kryptomenami tak, aby ste sa “nepopálili”, však každý nedokáže.

Investovanie so ziskom

S každým investovaním je spojené určité riziko a to platí aj pri investovaní do kryptomien. Všetky trhy majú fázy rastu aj poklesu, kryptomeny nevynímajúc. Určite ste v médiách niekedy zachytili, že bitcoin, teda najznámejšia a najobchodovanejšia kryptomena, zažil veľké posilnenia, no tiež aj poklesy.

Z dlhodobého hľadiska, napríklad niekoľkých rokov, sa však investícia práve do spomínaného bitcoinu jednoznačne oplatila a zrejme aj oplatí. Ak ste ho napríklad nakúpili pred tromi rokmi, kedy stál približne 10-tisíc dolárov, dnes je jeho hodnota na úrovni približne 33-tisíc dolárov.

Veľké množstvo kryptomien

Ak sa pozriete na trh s kryptomenami, zistíte, že ich existuje veľké množstvo. Niektoré sú lacnejšie a výnosnejšie ako bitcoiny, no môžu byť aj viac rizikové a hrozí, že vaša investícia môže raketovo vystreliť, ale aj spadnúť.

Ideálne je preto vytvoriť si svoje portfólio kryptomien. Môžete sa rozhodnúť, ktoré sa vám pozdávajú, podľa toho, či ste viac konzervatívny, alebo ste ochotný viac riskovať.

Stavte na istotu

Ak vás zaujíma investovanie do kryptomien, mali by ste zvážiť, či máte dostatok skúseností, ktoré však mnohí ľudia nemajú. Na Slovensku vyrástla spoločnosť CRYPTON DIGITAL, SE, ktorá prináša všetkým ľuďom možnosti, ako profitovať na kryptomenovom trhu. Funguje už od roku 2017, stále rastie a zo Slovenska sa jej podarilo expandovať už do viacerých krajín. Skvelé je, že z ich produktov si môže vybrať naozaj každý.

Má vlastné kryptopeňaženky, trezoring, zmenáreň, kryptomenové portfóliá, vlastnú aplikáciu Wexo a rozbehla už aj predaj vlastného Tokenu – Wexo DeFi Token. Ten prešiel tento mesiac do druhej fázy a jeho nákupná cena stúpla na 0,60 € za token.

Wexo

CRYPTON DIGITAL, SE prináša vždy istú exkluzivitu. Vníma a správne uchopila, že digitálny svet sa hýbe rýchlo dopredu. U ľudí narastá väčší záujem o digitálne bankovníctvo a digitálne služby. Preto CRYPTON DIGITAL, SE prichádza s platobným systémom Wexo, ktorého vízia do budúcnosti je prepájanie kryptomien s digitálnym bankovníctvom a platobnými službami v rámci možností legislatív jednotlivých štátov.

Jednoznačnou výhodou je jednoduché využívanie, globálny potenciál a rýchlosť.

Vo svete prudko narastá počet užívateľov, ktorí majú blockchainové peňaženky. Tie umožňujú bezpečnú úschovu kryptomien. Bez rozdielu, či chcete kúpiť kryptomenu za 5 000 eur alebo iba skúsiť prvý nákup za 10 eur. Pre tých, ktorí o prvej kryptopeňaženke iba uvažujú, je Wexo ideálne. Do budúcna môže byť alternatívou elektronickej banky s platobnou kartou Wexo. Platiť sa bude, samozrejme, kryptomenami. A podľa plánov CRYPTON DIGITAL, SE zrejme aj klasickými fiat menami, všetko pri dodržaní aktuálnych i budúcich legislatívnych pravidiel.

Pre pohodlnú obsluhu má Wexo už dnes svoju aplikáciu, ktorá umožňuje maximálne komfortné narábanie s účtom, na ktorom má majiteľ svoje kryptomeny. Je možné si ju zadarmo stiahnuť v Google Play či App Store.

Unikátny slovenský token

V CRYPTON DIGITAL, SE však chcú vždy viac. Preto ako prví na Slovensku zaviedli vlastný WEXO DeFi Token fungujúci na blockchaine Cardano. Prvé kolo jeho predaja prebehlo interne, nasledovala prvá fáza predaja za uvádzacích 0,50 €.

Tento mesiac prešiel Wexo DeFi Token do druhej fázy. Jeho nákupná cena tak plánovane stúpla o desať centov. Predpoklad na jar roka 2022 bude predajná cena 95 centov. V budúcom roku plánuje spoločnosť vstup s Wexo DeFi Tokenom na burzu.

WEXO DeFi Token je utility token postavený na technológii blockchain. Potenciál Wexo DeFi Tokenu je pre Wexo užívateľa v podobe výhod v nižších poplatkoch a vyšších benefitoch.

Prečo ste sa rozhodli vytvoriť WEXO DeFi Token?

Odpovedá MILAN BOŽIK, CEO a predseda predstavenstva CRYPTON DIGITAL, SE: “Vytvorenie tokenu nebolo naším prvotným cieľom, z dôvodu vysokej popularity a záujmu sme sa však rozhodli WEXO token pre našu komunitu vytvoriť. Dáva to naozaj obrovský zmysel, vytvoriť token, ktorý Vám zabezpečí nižšie poplatky a v budúcnosti dividendy, je naozaj geniálny nápad… Vďaka tokenu môžu i bežní ľudia dlhodobo profitovať.”

Odpovedá PETER MARIŠ, CMO a člen predstavenstva CRYPTON DIGITAL, SE: “Vzhľadom k rastu tokenizovanej ekonomiky a utuženia internej komunity ľudí okolo nasej spoločnosti sme vyhodnotili, že prostredníctvom modelu, ako je Wexo token, dokážeme vytvoriť rýchlejší nárast a adaptáciu služby Wexo. Trh je dnes pripravený na to, aby ľudia používali výhody, ktoré im tokeny poskytujú a vidíme, že je o to veľký záujem. Naším cieľom je dostať sa čo najbližšie ku zákazníkovi a priniesť im užívateľské výhody, ktoré dokážu prakticky využiť v plnej miere.”

Premýšľanie znamená rozumnú investíciu

Ak uvažujete, či sa vám naozaj oplatí investovať do tokenu, robíte určite dobre. Premyslená investícia je vždy dobrá investícia. Predstavte si, že by ste investovali do kryptomien, napríklad pri vzniku bitcoinu iba 100 eur. To by bola vaša najúžasnejšia investícia v živote. Samozrejme, takto sa uvažovať nedá a treba sa zamerať na prítomnosť a nastávajúce možnosti. Zarobiť na kryptomenách sa dá aj dnes, len treba vedieť ako, alebo sa zveriť do rúk odborníkom.

Portfólio

Ak vás WEXO DeFi Token a investície do kryptomien zaujali, stále je správny čas zapojiť sa. V CRYPTON DIGITAL, SE si môžete zvoliť napríklad produkt kryptomenová budúcnosť a investovať do TOP 10 kryptomien, či investovať do alternatívnych kryptomien. Investori si tiež môžu zvoliť produkt Hodl index, pri ktorom profitujú z bezpečného a diverzifikovaného portfólia.