Humanzee: Kríženec človeka a šimpanza mal vzniknúť už pred sto rokmi, avšak o jeho existencii neexistujú dôkazy

Mnohí vedci v záujme pokroku boli ochotní prekračovať hranice etiky. Stačí spomenúť 2. svetovú vojnu a odporné pokusy Jozefa Mengeleho. Ale už aj predtým vedci uvažovali nad experimentami, ktoré prekračovali hranice etiky. Jedným z nich bol aj pokus skrížiť človeka so šimpanzom.

Všetko začalo tým, že vedci už dávno predpokladali, že šimpanzy majú z genetického hľadiska veľmi blízko k človeku. Tento fakt koniec-koncov potvrdila aj veda. So šimpanzmi máme toho spoločného viac než dosť, až 95% sekvencie DNA a 99 % kódujúcich sekvencií DNA. Táto podobnosť a poznanie, že máme spoločného predka, viedla skupiny vedcov k tomu, aby sa pokúsili vytvoriť kríženca človeka s opicou, tzv. Humanzee.

Pod rúškom utajenia

Takéto pokusy sa diali ako v USA, tak aj v Sovietskom Zväze. V USA skupina vedcov údajne oplodnila samicu šimpanza mužskými spermiami, pričom tehotenstvo bolo nielen úspešné, ale došlo k narodeniu životaschopného jedinca. Túto informáciu priniesol podľa Science Alert evolučný psychológ, Gordon G. Gallup. Tomu to mal povedať jeden z vedcov, ktorý pracoval na bizarnom experimente. K experimentu malo dôjsť v Centre pre výskum primátov v Orange Park na Floride.

Má to však háčik a vedci sú presvedčení o tom, že ak by sa táto “klebeta” skutočne zakladala na pravde, určite by sa jej venovala väčšia pozornosť. Podľa Gallupa tvorcovia kríženca začali mať výčitky svedomia a po pár týždňoch na tejto bytosti vykonali eutanáziu. Podľa mnohých, celý tento prípad stojí na vratkých nohách. Inštitút, v ktorom mali vytvoriť kríženca opice a človeka, Yerkes National Primate Research Centre, vznikol až v 30. rokoch 20. storočia, pričom Gallup tvrdil, že k experimentu došlo v predchádzajúcom desaťročí.

#OnThisDayInBiology/1876/Robert Yerkes born. Amer psychologist Developer of comparative psychology in the US… pic.twitter.com/7bAy7vwjsO — Michael C Mahaney (@MCMahaneyPhD) May 26, 2016

Aj Sovietsky zväz mal podobné pokusy

Nie len v USA sa vedci pokúšali vytvoriť hybrida človeka šimpanza. Sovietsky biológ Iľja Ivanovič Ivanov bol priekopník v inseminácii a umelom oplodňovaní. Hovorilo sa, že dokázal pomocou jednej dávky spermii z koňa oplodniť až 500 kobýl. Portál IFL Science píše, že Ivanov sa snažil krížiť medzi sebou rôzne druhy, až napokon prišiel k človeku a šimpanzovi.

V roku 1926 transplantoval ľudský vaječník do samice šimpanza, a potom sa ju pokúsili oplodniť ľudskými spermiami. To sa nepodarilo, pokus zopakoval ešte dvakrát, no neúspešne.

Sen vytvoriť hybrida ho ale neprešiel. Chcel odobrať spermie šimpanzom a vložiť ich do afrických žien bez ich súhlasu pod zásterkou obyčajného vyšetrenia. Toto odmietla Sovietska akadémia vied s tým, že by sa mohla narušiť dôvera Afričanov v Európu.

Rozhodol sa teda verbovať sovietske ženy, ktoré by toto boli ochotné urobiť pre vedu. Na jeho experiment sa prekvapivo prihlásilo viac ako päť žien, no Ivanov mal problém s úmrtnosťou šimpanzov a nemal vtedy použiteľné spermie. Napokon mu Sovietska akadémia vied ukončila podporu projektu.

Následne ho vláda uvrhla do nemilosti a krátko po tom, skôr, ako by prišiel na nový bizarný pokus o skríženie, zomrel.

Vytvorenie hybrida sa našťastie nekonalo

Za skutočného hybrida človeka a šimpanza teda za reálneho “Humanzeeho” bol považovaný tvor s menom Oliver. Chodil vzpriamene a bol propagovaný ako skutočný kríženec. Vystupoval v rôznych atrakciách, nosil sako, pil pivo, fajčil a sledoval televíziu. Vraj vedel aj namiešať drink. Veľmi rýchlo upútal pozornosť ľudí, ktorí verili, že šimpanz s ľudským výrazom je skutočne Humanzee.

V 90. rokoch bol genetický testovaný a potvrdilo sa, že ide stopercentne o šimpanza a o žiadneho kríženca. Nadanie sa mu však uprieť nedalo, zamrzí najmä fakt, že bol ľuďmi zneužívaný ako atrakcia.

Oliver the Chimpanzee was promoted as a possible human-chimpanzee hybrid. He was invited to Japan in 1976 where he caused quite a stir. pic.twitter.com/t30mBPKb95 — Mulboyne (@Mulboyne) January 29, 2017

Skríženie človeka a šimpanza sa teda nikdy neporadilo, aj keď nové výskumy ukazujú, že s vajíčkami goríl by to eventuálne možné bolo. vedci v roku 2019 dokonca vytvorili laboratórnu chiméru človeka a šimpanza. K realizovateľnosti takéhoto aktu, ktorý je ďaleko za hranicou vedeckej etiky však nikto nepristúpil.