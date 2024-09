Kráľovná Alžbeta kvôli princeznej Diane porušila kráľovský protokol a ľudia si to vôbec nevšimli. Neuveríte, čo urobila po jej smrti

Fanúšikovia kráľovskej rodiny vyzdvihli zosnulú kráľovnú Alžbetu po tom, ako sa dozvedeli, že porušila protokol, aby vzdala hold princeznej Diane po jej smrti. Mnohí ľudia si pripomínajú jej milé gestá a prejavy, keďže sa blížia dva roky od jej smrti.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál Tyla, kým mladším členom kráľovskej rodiny nie je porušovanie protokolu cudzie, vidieť zosnulú kráľovnú Alžbetu, ako sa vyhýba pravidlám, bolo niečo veľmi vzácne. Práve ona však bola jednou z tých, ktorá započala nielen porušovanie, ale aj zmeny zaužívaných pravidiel, kde videla príležitosť. Počas jej vlády sa napríklad skončilo uprednostňovanie mužských následníkov trónu. Predtým mohli byť dcéry dedičkami len v prípade, že neexistoval mužský potomok.

Urobila významný krok

V auguste 1997, po smrti princeznej Diany, kráľovná Alžbeta porušila kráľovský protokol. Upozornil na to jeden používateľ TikToku, ktorý sa zaoberá kráľovskou rodinou. „Ako plynuli dni po smrti Diany, Buckinghamský palác zaryto mlčal. Kráľovná Alžbeta neurobila oficiálne vyhlásenie a nespustili ani vlajku smútku. Každý v Británii a vo zvyšku sveta to však cítil. Bolo prirodzené cítiť bolesť a nespokojnosť ľudí, preto mala Alžbeta pocit, že musí porušiť pravidlá a urobiť niečo, čo sa predtým nikdy nestalo,“ vysvetlil.

Toto by od kráľovnej nikto nečakal

Diana bola pochovaná so všetkými poctami, ktoré by mala ako princezná mať. Najdojímavejší však bol moment, keď Dianina rakva prechádzala pred Buckinghamským palácom. „Kráľovná urobila niečo, čo nikto nevidel. Mierne naklonila hlavu, aby dala najavo, že sa s Dianou lúči a vyzeralo to, akoby sa jej poklonila.“ Tento krok sa považuje za prvý a jediný, kedy panovníčka sklonila hlavu. „Znamenalo to, že kráľovná porušila jedno z najdôležitejších pravidiel a síce, že by nikdy nemala skloniť hlavu pred niekým, kto má nižšie postavenie ako ona. V tejto chvíli ukázala, že hlboko rozumie tomu, ako sa ľudia v Británii a aj vo svete, skutočne cítia.“