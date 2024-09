Na verejnosť sa dostal tajný signál kráľovnej Alžbety. Jej bývalý pracovník prezradil, čo dávala najavo týmto gestom

Zosnulá panovníčka, ktorá zomrela v septembri 2022 vo veku 96 rokov, vládla pôsobivých sedem desaťročí. Aj ona bola zmietaná rôznymi pocitmi a myšlienkami, o ktoré sa chcela podeliť s ostatnými. Keďže všetky oči boli neustále na nej, používala tajné signály, ktoré naznačovali jej negatívnu skúsenosť.

Sledovali ju médiá a milióny ľudí na svete. Je jasné, že sa nemohlo od kráľovnej Alžbety očakávať, že bude hovoriť čo chce a komu chce. Aj to bol dôvod, prečo si musela premyslieť tajné znamenia, ako dať najavo svoje, nie práve najpríjemnejšie pocity tak, aby si nikto nič nevšimol, uvádza sa na portáli Tyla.

Nesúviselo to s krásou

Jedným z týchto signálov bolo použitie rúžu, ako prezradil jej bývalý kráľovský lokaj Ian Scott Hunter. Ak by ste nedávali väčší pozor, pravdepodobne by vám ušlo, čo robila kráľovná s rúžom. Hunter zdieľal toto tajné znamenie, keď sa objavil na Antiques Roadshow, ktorá oslavovala „vládu a dlhý život Jej Veličenstva kráľovnej“ po jej smrti.

Sluha vysvetlil, že keď kráľovnú videli, ako si na verejnosti nanáša rúž, nemalo to nič spoločné s krásou alebo úpravou mejkapu. Znamenalo to niečo úplne iné. Málokto by tipoval, že dôvodom je negatívna situácia, za ktorú mohli ľudia v prítomnosti kráľovnej.