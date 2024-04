Vďaka voľbám si mohol „pekne privyrobiť“: Majk Spirit vysvetľoval fotku s ministrom Šutajom Eštokom, takto sa veci majú

Obľúbený slovenský raper čelí kritike za to, že sa odfotil s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom. Majk Spirit v príbehoch na svojom Instagrame vysvetlil, ako sa veci majú.

Pri príležitosti 75. výročia vzniku Hudby Ministerstva vnútra SR sa pred pár dňami konal v Slovenskom národnom divadle slávnostný koncert, na ktorom vystúpilo viacero umelcov vrátane Majka Spirita. Práve počas neho sa odfotil s úradujúcim šéfom vnútra Šutajom Eštokom, ktorý fotografiu zdieľal na sociálnych sieťach s popisom:

„Mám rád ľudí, ktorí sa neboja experimentovať a prekračovať hranice. Výsledky sú často bravúrne, potešujúce a inšpirujúce. Toto sa parádne podarilo aj spojením 75-ročnej Hudby Ministerstva vnútra SR a Majka Spirita,“ napísal k fotke so Spiritom Šutaj Eštok.

Pýtajú sa ho, prečo fotka vznikla

Raperovi, ako sa vyjadril, už pár dní chodia správy, v ktorých sa fanúšikovia pýtajú, prečo táto fotka vznikla. „Naučil som sa, že takéto ‚kauzy‘ netreba nechávať žiť vlastným životom, lebo ľudia sú z toho potom popletení,“ uviedol. Spirit tvrdí, že vždy bol, je a aj bude apolitický, nepodporuje nikoho. Slovenskú politiku vraj nesleduje a nevyjadruje sa k nej.

Mohol si „pekne privyrobiť“

„Myslím, že som to jasne dokázal tým, že ako jedno z mála veľkých mien s dosahom, som pred voľbami nepodporil žiadneho kandidáta, a zachoval si neutralitu… napriek tomu, že som si mohol pekne privyrobiť. Vaša dôvera v moju autonómiu a integritu je pre mňa dôležitejšia ako peniaze,“ píše raper, ktorý v súvislosti so záberom, na ktorom je spolu so Šutajom Eštokom, uviedol, že deň pred spomínanou akciou netušil, kto je ministrom vnútra, ako sa volá a ani ako vyzerá.

„Keď sme sa na akcii zoznámili, a sám sa mi tento mladý sympatický chlapík priznal, že mi veľmi fandí, nevidel som jediný dôvod odmietnuť fotku“.

Majk dodal, že „keď sa raz budem mať chuť zapojiť do politiky, tak to spravím priamo a otvorene, a verte mi, že všetci budete presne vedieť, čo si myslím a za čím stojím. Zatiaľ ostávam politicky nebinárny, takže ak si ma priraďujete doprava alebo doľava, sú to čisto vaše špekulácie, ja sa takto neškatuľkujem,“ dodal.