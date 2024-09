Kovačičov projekt 360° sa teší obrovskej podpore: Len za tri dni preskočil dôležitý míľnik, vyzbieral vyše 500-tisíc eur

Michal Kovačič, bývalý moderátor komerčnej televízie Markíza, ktorý bol dlhé roky tvárou najúspešnejšej politickej diskusie, v nedeľu 1. septembra predstavil svoj nový projekt. V súvislosti s tým vznikla crowdfundingová kampaň na stránke Donio.

Tvorcovia projektu si stanovili viaceré ciele. Vyzbieraných 500-tisíc znamená „prvý rok absolútnej slobody a nezávislého fungovania a vďaka vašim príspevkom budeme môcť investovať do kvalitnej investigatívy, ktorá je dnes najdrahším typom žurnalistiky“.

Prekonali dôležitý míľnik

Na 360° už bolo za mimoriadne krátky čas vyzbieraných viac ako 500-tisíc eur. Kampaň bola spustená len v nedeľu o 19:00.

Internetové médium zakladá spolu s bývalým kolegom z Markízy Adelom Grannamom a Barborou Šišolákovou, ktorá odišla z STVR. Od ohlásenia vzniku už stihli založiť aj sociálne siete.

Šišoláková, Kovačič aj Ghannam už stihli dostať aj otázky o tom, kto ich financuje. „Vy! Ďakujeme, že podporujete vznik 360! Tento projekt by bez vás nevznikol. Je nás veľa a my sme za to veľmi vďační,“ vysvetlili.

„Vitajte na novom profile projektu 360° Michala Kovačiča, Adela Ghannama a Barbory Šišolákovej. Projekt 360° zakladáme, aby to, čo v televíziách už ľudia nenájdu, našli u nás. Prinesieme každý deň kvalitnú kritickú žurnalistiku, nové zistenia a odhalenia, kontext zložitých káuz, rozhovory a reportáže,“ píšu.