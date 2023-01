Kotleba šíril po internete správu o údajnom infarkte policajného prezidenta Hamrana, ten mu poslal jasný odkaz

Marian Kotleba cez profil na sociálnej sieti Facebook v piatok informoval, že policajný prezident Štefan Hamran mal prekonať infarkt a leží hospitalizovaný v jednej z bratislavských nemocníc. Prípadom sa začala zaoberať aj polícia cez stránku Hoaxy a podvody.

„Rádio Kompas exkluzívne získalo šokujúcu informáciu: policajný prezident Štefan Hamran má byť po srdcovej príhode hospitalizovaný v jednej z bratislavských nemocníc. Na záležitosť je uvalené prísne informačné embargo! Situáciu preverujeme. Akonáhle získame presnejšie informácie, hneď sa o ne s vami podelíme,“ napísal v piatok Marian Kotleba na Facebook, pričom správa sa začala šíriť rýchlosťou svetla.

Táto informácia o zdravotných problémoch Štefana Hamrana však bola obyčajným hoaxom a dezinformáciou, ktorej cieľ a motív zo strany Kotlebu je ešte stále predmetom vyšetrovania. Portál TV Noviny sa cez telefonickú komunikáciu pýtali Kotlebu, odkiaľ k tejto informácii prišiel. „Z nemocnice. Z dobrého zdroja. Veď my by sme to nedali len tak,“povedal.

Hamran reagoval trefne

O hoaxe sa dozvedel aj Hamran, ktorý tak nahral video, v ktorom dokázal, že ho v posledných dňoch netrápili žiadne zdravotné problémy, nie to srdcové ťažkosti spojené s infarktom. „Pýtal som sa lekárov, ako mám dokázať, že sa mi nič také nestalo. Vraj človek po infarkte má problém spraviť zhyb na hrázde,“ povedal Hamran vo videu, na ktorom spravil tento úkon dokonca trikrát za sebou.

Hamran v odkaze dodal, že nezvykne reagovať na hoaxy, no tento znepokojuje jeho rodinu aj priateľov. Mrzí ho, že v súčasnosti právoplatne odsúdený zločinec Kotleba k tomu priložil ruku a šíri informáciu o nejakej mojej srdcovej príhode.