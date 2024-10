Kotlára posilnila Ficova podpora, žiada viac kompetencií: Chce všetky dáta, dokumenty aj lekárske správy

Po tom, čo sa premiér Robert Fico postavil za vyhlásenia splnomocnenca vlády Petra Kotlára, ten si vypýtal ešte väčšie právomoci. Od Fica žiada, aby mu rozšíril kompetencie a to cez zmenu štatútu.

Chce viac právomocí

Ako informoval Denník N, Kotlár bude trvať na tom, aby mal prístup k „všetkým dátam, dokumentom, lekárskym správam, záznamom, chorobopisom i úmrtným listom“.

Kotlár sa ohradil voči kritike ministra školstva Tomáša Druckera tým, že ho jeho vyjadrenia nezaujímajú. Podobný postoj zaujal aj voči prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.

„On určite pozorne počul moju tlačovku, a keďže aj naši SNS voliči ho dosadili do prezidentského kresla, pochybujem, že by takto zaťal sekeru do koalície, keďže napríklad svojou témou obhajujem 50 percent populácie Slovenska. To nie je málo voličov,“ povedal Kotlár pre Denník N.