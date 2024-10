SNS vyzýva prezidenta, aby neútočil na premiéra: Národniari kritizujú Pellegriniho za postoj k Dankovi a Šimkovičovej

Koaličná SNS vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby neútočil na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v súvislosti so zlyhaním odchádzajúcej ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD).

Článok pokračuje pod videom ↓

Národniarom sa nepáči ani kritika voči šéfke rezortu kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS) či splnomocnencovi vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi.

SNS poslala prezidentovi odkaz

„SNS verí, že Peter Pellegrini sa bude správať nadstranícky a nebude pokračovať v útokoch voči predsedovi vlády Robertovi Ficovi, predsedovi Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi a ani voči ministerke kultúry Martine Šimkovičovej,“ odkázala riaditeľka Kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

SNS vyhlásenie hlavy štátu berie na vedomie, verí však, že sa do budúcna bude správať nadstranícky, nie ako predseda Hlasu-SD. Pripomína, že Dolinková za celý čas nepredstavila žiadnu reformu v zdravotníctve ani nepodala žiadne trestné oznámenie v súvislosti s manažovaním pandémie COVID-19.

Svojím odstúpením sa podľa SNS snaží zakryť svoju dlhodobú neschopnosť a hájiť záujmy rezortu zdravotníctva útokom do predsedu vlády.

Útok na ministerku kultúry považuje SNS za snahu odkloniť pozornosť od manažérskeho zlyhania Dolinkovej. Ako snahu o odklonenie pozornosti vníma aj útok na Petra Kotlára.

Ministerka zdravotníctva minulý týždeň oznámila, že končí vo funkcii. Avizovala, že prezidentovi plánuje podať demisiu v krátkom čase. Rozhodnutie odôvodnila tým, že necíti podporu pre presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva.

Kritizovala okrem iného aj schválenie konsolidačných opatrení v parlamente. Prezident cez víkend uviedol, že Dolinkovej demisiu neprijme, kým premiér nepredstaví adekvátnu náhradu. Predpokladal tiež, že demisiu podá iná ministerka súčasnej vlády. Hlava štátu zároveň uviedla, že ak by sa vláda zaoberala správou Kotlára, bolo by to pre ňu prekvapujúce.