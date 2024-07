Komička Simona Salátová reagovala na nevhodné urážky Filipa Sulíka. Adresovala mu poriadne ostré slová

Filip Sulík sa už niekoľkokrát nevhodne obul do komičky Simony Salátovej. Tá sa rozhodla, že na jeho urážky nebude reagovať, no najnovšie urobila výnimku.

Filip „Fiki“ Sulík sa niekoľkokrát nevhodne vyjadril na adresu Simony Salátovej. Už v minulosti rozprával, ako mu mala ukradnúť jedlo z tácky v rýchlom občerstvení. Napriek tomu, že si tento príbeh vymyslel, neustále ho spomína. Ako zachytil portál Topky, vo videu s raperom Patrikom „Rytmusom“ Vrbovským sa ho pýtal, komu lepšie spaľuje, a keď sa Rytmus opýtal na to, či je mladšia, Filip zareagoval nasledovne: „Kámo, ona je stará ako ja a vyzerá, že má osemdesiatpäť.“

Urážky, ktoré nemajú obdobu

Nedávno sa do Simony opäť pustil. „Aký paradox, že s priezviskom Salátová je to tučná sviňa. Ja som si myslel, že má aspoň 42 rokov,“ vyjadril sa. Nevhodne sa vyjadril aj na Simoninho syna Damiána. „Zistil som, že decko Simony nie je synom jej priateľa Joea Trendyho napriek tomu, že vyzerá, akoby mu z oka vypadlo. Myslel som, že s Trendym je preto, lebo bol jediný ochotný mať s ňou sex.“

Aby toho nebolo málo, s urážkami neprestal a na svojich sociálnych sieťach zverejnil tetovanie, konkrétne nápis Simona je tučná. Simona Salátová sa dlho odmietala k urážkam a nevhodným poznámkam Filipa Sulíka vyjadrovať, no tentoraz urobila výnimku. Na Instagrame jej od fanúšika prišla otázka na to, či nejako rieši nadávky od Fikiho a ako reaguje na to, že si ju vraj nechal vytetovať.

Ako reagovala Simona?

Simona sa výnimočne rozhodla, že nebude ticho. „Viacerí sa ma na toto pýtate, tak výnimočne odpoviem. Som rada, ak si dal vytetovať! Konečne nejaký muž s mojím menom na koži. Inak ho vôbec neriešim a neodporúčam to ani vám. Je to taký nobody,“ zhodnotila.