Koloseum opäť poškodili, ľudia sú šokovaní: Ďalšia turistka doň vyryla svoje meno, po upozornení sa len uškŕňala

Rímske Koloseum sa v poslednej dobe objavilo v médiách najmä v súvislosti s vandalizmom. Tento mesiac sa vo veľkom riešil britský mladík, ktorý doň vyryl meno svojej priateľky. Táto nepochopiteľná situácia ešte ani nestihla odznieť a talianske úrady majú opäť plné ruky práce. Podobného činu sa totiž dopustila mladá návštevníčka zo Švajčiarska.

Po čine sa usmievala

Ako uvádza portál LADBible, iba 17-ročné dievča malo počas minulého týždňa do legendárnej pamiatky vyryť svoje meno. Dievča pristihol a nakrútil ho pri tom taliansky turistický sprievodca David Battaglino, ktorý poskytol vyjadrenia miestnej tlači. „Je to prvýkrát, čo sa mi podarilo nafilmovať vandalský čin v Koloseu, ale za šesť rokov som ich videl desiatky, sú aj takí, ktorí odtrhávajú časti múru,“ povedal pre jedno z talianskych médií.

Sprievodca dievča upozornil, pričom nahnevaní mali byť aj okoloidúci turisti. Slečna si však z poškodenia Kolosea veľkú hlavu nerobila a za svojimi rodičmi sa vydala s úškrnom na tvári.

Nuovo sfregio al Colosseo, una turista svizzera incide le sue iniziali: rischia il carcere e una maximulta. E‘ stata filmata da una guida e denunciata #ANSA https://t.co/LwYpfzyrdK pic.twitter.com/ZptKpOD1Db — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 15, 2023

Britský turista sa kajal

Dvadsaťsedemročný Ivan Dimitrov, ktorý sa živí ako fitness inštruktor v Bristole, napísal rímskemu starostovi Robertovi Gualtierimu ospravedlňujúci list po tom, ako sa na internete rozšírilo video, ako kľúčom vyrýva svoje meno a meno svojej priateľky do steny dvetisícročnej pamiatky. Dimitrov, ktorého talianska polícia po päťdňovom pátraní vystopovala v Anglicku, v liste tvrdí, že si až teraz uvedomuje „vážnosť svojho skutku“.



„Týmito riadkami by som sa chcel úprimne a srdečne ospravedlniť Talianom a celému svetu za škody spôsobené na majetku, ktorý je v skutočnosti dedičstvom celého ľudstva,“ dodal v liste, ktorý v stredu zverejnil taliansky denník Il Messaggero. Dimitrova vyšetrujú pre poškodzovanie kultúrneho dedičstva a v prípade usvedčenia mu hrozí pokuta od 2 500 do 15-tisíc eur, ako aj trest odňatia slobody na dva až päť rokov.