Koľko stojí v skutočnosti Apple výroba predražených telefónov iPhone 12? Z tej sumy budete prekvapení

Spoločnosti Apple sa opäť podarilo poblázniť svojich priaznivcov. Po uvedení nových modelov špičkových smartfónov sa na trhu s chytrými mobilmi spustil hotový ošiaľ. Na objednávky stále čakajú desiatky tisíc zákazníkov, pretože počiatočné zásoby boli predané bleskurýchle a Apple tak ďalšie kusy prístrojov musí vyrobiť. Koľko výroba jedného modelu iPhone slávnu spoločnosť stojí? Zrejme nebudete prekvapení, že podstatne menej, než koľko zaň zaplatia zákazníci.

Fakt, že Apple na svojich prémiových produktoch neskutočne zarába a ich finálna cena je nadhodnotená v maximálnej možnej miere, je zrejmý každému. Aj napriek tomu však výrobné ceny produktov od Apple vždy všetkých nesmierne prekvapia. Inak tomu nie je ani v prípade nových modelov iPhone 12 a iPhone 12 Pro, na ktorých výrobnú cenu sa pozrela spoločnosť Fomalhaut Techno Solutions, informuje web GSMarena.

Apple stoja smartfóny o stovky eur menej

Predmetné modely sa rozhodla rozobrať na najdrobnejšie súčiastky a odhadom tak vyčísliť ich približnú výrobnú hodnotu.

Z ich zistení vyplýva, že telefóny, ktoré Apple v obchodoch predáva za 899 eur (iPhone 12), respektíve za 1149 eur (iPhone 12 Pro), by si v prípade maximálnych technických zručností a dostupnosti komponentov vedel každý poskladať za podstatne nižšiu sumu. FTS konkrétne hovorí o sumách takmer 313 eur v prípade modelu iPhone 12 a zhruba 340 eur za model iPhone 12 Pro.

Cena výroby medzi jednotlivými modelmi je tak v podstate minimálne, zatiaľ čo predajná cena, ktorú zákazník zaplatí v obchode, je niekoľkonásobne vyššia.

Na konečnú cenu má vplyv viacero faktorov

Samozrejme, do úvahy však treba brať aj to, že spoločnosť FTS nepozná presné ceny komponentov a ide len o odhad. Výrobná cena mobilov tak môže byť podstatne vyššia, ale možno aj nižšia. Nehovoriac o tom, že technologické spoločnosti, ktoré za vývojom smartfónov stoja, si do výrobnej ceny započítavajú aj cenu práce, logistiku, distribúciu, marketing a vývoj hardvérov aj softvérov. Plus je tu aj fakt, že Apple z niečoho musí žiť.

Pri pohľade na výsledný počet predaných produktov, však čiastky výrobnej ceny mimo komponentov nemusia byť až také vysoké. Konečná cena iPhonov tak aj napriek tomu zohľadňuje privysokú maržu a na to, aby na trhu prežila, by svoje prémiové produkty mohla predávať aj za podstatne nižšie sumy. Avšak, byť tým najlepším výrobcom a predajcom mobilov však niečo stojí a pokiaľ je dopyt vysoký, Apple nevidí dôvod na to, prečo by mal cenu ťahať výrazne nadol.