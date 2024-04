Koľko rokov má táto známa osobnosť? Pomýlite sa aj o 10 rokov, pri niektorých možnostiach je nemožné tipnúť správne

Niektorí z nás sú z otázky veku takí nervózni, že nad ňou radšej ani nepremýšľajú. Pokiaľ sa to ale netýka vášho veku, zvládnete určovať približný počet rokov známym osobnostiam zo slovenského i svetového šoubiznisu, hudby, filmov či športu?

Koľkokrát ste pri pozeraní nejakého filmu začali premýšľať o tom, koľko by mohol mať daný človek rokov? Mnohokrát si ani neuvedomujeme, ako ten čas uteká. Herci a osobnosti z nášho okolia majú stále dvadsať rokov, ešte stále sú mladí a schopní podať svetové výkony. To je presne vízia, ktorú máme v hlave, no potom nám náhodou vybehne na internete ich aktuálna fotka a nedokážeme chytiť dych. Trúfate si na náš dnešný kvíz?

Ak sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.