Koaličnú zmluvu nie je potrebné meniť, tvrdí šéf parlamentu Kollár. Sulík s Matovičom musia urobiť kompromis

Predseda Národnej rady SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár je presvedčený, že predseda strany SaS Richard Sulík a líder hnutia OĽaNO Igor Matovič by mali urobiť kompromis. Tvrdí, že koaličnú zmluvu nie je potrebné meniť. Jeho hnutie je však ochotné ustúpiť a prispôsobiť sa, ak by to bola jediná možnosť, ako zachrániť súčasnú koalíciu. Informoval o tom na dnešnej tlačovej konferencii.

„Nemôžete chcieť od jedného, aby urobil kompromis a ten druhý sa bude len smiať. Obaja by mali od niečoho ustúpiť,“ povedal Kollár a dodal, že Sme rodina nepripúšťa odchod Igora Matoviča z vlády, jeho odchod môže pripustiť iba koaličné hnutie OĽaNO. Ak koaličná strana SaS odíde, bude vládnuť menšinová vláda.

Heger to podľa Kollára zvláda

Pri týchto okolnostiach si Kollár myslí, že by nebolo dobré spoliehať sa na pomoc od Kotlebovcov. „V prípade, že SaS odvolá štyroch ministrov, je to na úrovni vlády. Pre mňa však bude dôležité, ako sa nám podarí spriechodniť národnú radu, aby vedela prijímať návrhy zákonov,“ povedal predseda NR SR. Dodal, že s prácou premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) je spokojný. „Heger sa snaží utlmovať veci a zvláda to. Doteraz nás vždy vedel nejakým spôsobom spojiť,“ doplnil.