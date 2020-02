Klimatické zmeny by mohli do roku 2100 zabiť takmer všetky koralové útesy

Klimatické zmeny by mohli zničiť do roku 2100 takmer všetky koralové útesy na svete. Vo svojej najnovšej štúdii pred tým varujú vedci z University of Hawaii Manoa, podľa ktorých v dôsledku otepľovania, okysľovania a znečisťovania oceánov zmizne počas nasledujúcich 20 rokov zhruba 70 – 90 percent koralových útesov.

Do konca storočia zostane takýchto biotopov veľmi málo, až žiaden

„Do roku 2100 to vyzerá dosť pochmúrne,“ cituje televízia CNN členku vedeckého tímu Renee Setter.

Environmentálni aktivisti a výskumníci pracujúci na obnove koralových útesov pestujú koraly v laboratóriách a neskôr ich dávajú naspäť do morí. Takáto snaha oživiť útesy však možno nebude stačiť, varujú vedci z Havaja. V novej štúdii zmapovali oblasti v oceánoch, ktoré by boli pre túto obnovu koralov vhodné, pričom vzali do úvahy faktory ako sú kyslosť, teplota vody, hustota obyvateľstva aj častosť rybolovu.

Podľa ich simulácií bude väčšina oblastí so súčasnými koralovými útesmi v oceánoch do roku 2045 nevhodná na ich obnovu a v ďalších desaťročiach sa to pravdepodobne ešte viac zhorší. Do roku 2100 sa bude dať obnova koralov realizovať len na zopár miestach, ako napríklad vo vodách okolo mexického Baja California či v Červenom mori. No aj to nie sú ideálne miesta, keďže sú blízko riek.

K úhynu koralov prispieva aj znečisťovanie, ale podľa vedcov je menšou hrozbou ako klimatické zmeny. „Snažiť sa vyčistiť pláže je skvelé a úsilie bojovať so znečistením je fantastické. Potrebujeme v týchto snahách pokračovať. Ale nakoniec je to boj proti klimatickým zmenám, ktorý potrebujeme podporovať, aby sme ochránili koraly a vyhli sa zhoršeným stresorom,“ uviedla Setter v stanovisku.

Vedci už dlhodobo varujú, že svetové koralové útesy smerujú k masovému úhynu

Jedným z najznámejších príkladov tohto javu je austrálska Veľká koralová bariéra, ktorá za uplynulé dve desaťročia pre nadpriemerne teplú vodu viackrát rozsiahlo zbledla. Morské vlny horúčav v rokoch 2016 a 2017 viedli k úhynu zhruba polovice koralov vo Veľkej koralovej bariére aj v ďalších častiach sveta.

Okrem pestovania koralov sa vedci snažia zachrániť koraly aj použitím podvodných reproduktorov, ktoré prehrávajú zvuky zdravých koralových útesov. Cieľom tohto úsilia je prilákať viac rýb do mŕtvych útesov, aby im pomohli zotaviť sa.