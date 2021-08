Kiná nechcú uviesť horor o ženách onanujúcich nad umierajúcimi. Tvorca Ľudskej stonožky to s novým filmom nemá ľahké

O hororovej trilógii Ľudská stonožka počul zrejme každý, aj keď dané snímky zrejme nevidel. Jej režisér touto trojicou filmov doslova šokoval všetkých a chce tak robiť aj ďalšou svojou tvorbou. Problémom však je, že jeho filmy sú tak trochu iné a kvôli kontroverznosti je pomerne ťažké ich dostať do kino distribúcie. Na podobný problém režisér natrafil aj pri svojom zatiaľ poslednom filme s názvom The Onania Club.

Hotový bol už pred pár rokmi, dielo ale ešte nikto nevidel (pokiaľ nerátame vybranú skupinku divákov, ktorú tvorili najmä filmoví kritici). A dokonca je otázne, či ho vôbec niekedy niekto uvidí. Novú snímku režiséra nechutnej Ľudskej stonožky (The Human Centipede) totiž nechce zakúpiť žiadny filmový distribútor, ktorý by ju dostal do kín. Novinku The Onania Club tak režisér Tom Six nemá komu ukázať, píše web Refresher.

Filmár, ktorého kvality ocení len málokto, ale nestráca nádeje a verí, že jeho novinku o skupinke žien masturbujúcich nad rôznymi nešťastiami diváci z celého sveta predsa len uvidia. Trailer na film si môžete pozrieť nižšie.

Neuspel u distribútorov ani streamovaíchc služieb

Po tom, čo stroskotalo viacero rokovaní s filmovými distribútormi i streamovacícmi službami, sa Six snaží jeho posledný filmársky počin dostať do kín za pomoci svojich fanúšikov. Tí začali vo veľkom na sociálnych sieťach zdieľať svoje prosby o uvedenie snímky do kín pod hashtagom #ReleaseTheOnaniaClub. Vzniklo dokonca aj propagačné video, v ktorom režisérovi fanúšikovia prosia, aby bola snímka uvedená na veľkom plátne. Odôvodnili to najmä slobodou prejavu, vlastnou potrebou film vidieť až po odvolávky na recenzie kritikov, ktorí už The Onania Club videli a vo svojich textoch snímku označili za mimoriadne kvalitnú, aj keď v nemalej miere kontroverznú.

Samotný režisér Six u veľkých filmových distribútorov príliš nepochodil a ako to sám okomentoval, zrejme nikto nemá záujem o „jeho umenie“. The Onania Club je podľa neho aktuálne až príliš originálnym a provokatívnym filmom.

Diváci už vraj o takéto filmy nestoja

Distribútori mali Sixovi ako hlavné dôvody nezakúpenia práv na distribúciu filmu v kinách uviesť, že sa zmenil trh a aj filmové publikum. Samozrejme, nejaké ponuky dostal, avšak všetky boli viac-menej smiešne a za také peniaze kontroverzný režisér nechcel svoje dielo poslať do sveta.

Six preto teraz verí, že s uvedením filmu v kinách mu pomôžu priamo fanúšikovia. Vo videu ich vyzval, aby na distribútorov tlačili a zdieľali jeho vizitku ďalej spolu s vyššie spomínaným hashtagom.

Skupina žien onanuje nad umierajúcou ženou

Film The Onania Club, ako jeho názov napovedá, je o onanovaní. Nie však o tom „bežnom“. Je o skupinke žien, ktoré vzrušujú zvláštne a nevhodné situácie spôsobené utrpením druhých, najčastejšie spájané so smrťou.

Film tak aj podľa traileru obsahuje scény, kedy skupina žien masturbuje v prítomnosti inej ženy umierajúcej v bolestiach na rakovinu v nemocnici. Tu ale bizarnosť toho celého nekončí. Ako sme si totiž už pri trojici filmov režiséra Sixa zvykli, chýbať nebude ani množstvo nechutných momentov. Tými kontroverzný tvorca svoje publikum doslova šokuje. Viac z reakcií na jeho počin nájdete v našom staršom článku.