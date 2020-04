Režisér nechutnej Ľudskej stonožky ukázal kritikom svoj nový film. Ženy sa v ňom ukájajú na umierajúcich ľuďoch

Režisér Tom Six, ktorý sa sa celosvetovo preslávil najmä svojou zvrátenou trilógiou Ľudská stonožka (The Human Centipede), ktorú predstavovať netreba, filmovému priemyslu ešte zbohom nedal. A ak si niekto myslel, že po spomínanej trilógii už v nechutnosti samého seba neprekoná, veľmi sa mýlil. Svedčí o tom jeho novinka, ktorú už videli prví diváci.

Už názov nového filmu The Onania Club neveštil nič dobré, aj preto sa s jeho kino distribúciou veľmi ani nepočítalo. Režisér Tom Six pritom snímku dokončil už pred vyše rokom, kedy sa na internet dostali aj prvé upútavky na film. Ako sa sám režisér prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Twitter priznal, novotinu ešte diváci vidieť možnosť nemali, čo ale neplatí o skupinke kritikov, ktorým snímku premietol. Chcel tak zrejme dokázať, že jeho film si premietanie v kinách zaslúži, aj keď v ňom rieši pomerne nezvyčajné úchylky.

Ok my friends I let ‘The Onania Club’ out of its steel cage, but it’s still on a firm leash. An elite group of film critics is getting a first peek. #virustimesneeddespeartemeasures — Tom Six (@tom_six) April 22, 2020

Ženy, ktoré onanujú, keď niekto iný trpí či umiera

The Onania Club, ako názov filmu napovedá, je o onanovaní. Nie však – pre ľudí – o bežnom, kedy si niekto zapne erotický film a rozhodne sa pri ňom „uľaviť od stresu“. Je totiž o skupinke žien, ktorých vzrušujú zvláštne a nevhodné situácie spôsobené utrpením druhých, najčastejšie spájané so smrťou. Film tak aj podľa traileru obsahuje scény, kedy skupina žien masturbuje v prítomnosti inej ženy, ktorá umiera v bolestiach na rakovinu v nemocnici. Tu ale bizarnosť toho celého, samozrejme, nekončí. Ako sme si už pri trojici filmov režiséra Sixa zvykli, chýbať nebude ani množstvo nechutných momentov, ktorými chce kontroverzný tvorca šokovať svoje publikum.

„Bude to jeden z najodpornejších a najneľudskejších filmov všetkých čias,“ citoval slová samotného režiséra hudobný online magazíne New Musical Express ešte minulý rok. Režisér o ňom zároveň hovoril ako o politicky najnekorektnejšom filme, aký kto kedy vytvoril. A či sa mu túto métu podarilo prekonať? To poodhaľujú recenzie filmových kritikov, ktorých si sám Tom Six vybral a svoju novú snímku im premietol. Z nich vychádza najmä záver, že režisér nielen splnil to, čo sľuboval, ale zároveň aj dodal niečo navyše. A čo možno všetkých prekvapí, kritici jeho novú snímku hodnotili pomerne pozitívne a to aj napriek jej kontroverznému námetu.

Skvelé herecké výkony, film však nie je pre každého

Prví diváci z radov filmových kritikov pochválili skvelé výkony hercov, ktorí sa zhostili hlavných úloh. V snímke uvidíme Jessicu Morris, Darcy DeMoss, Deborah Twiss či Flo Lawrence a medzi kritikmi prevládal názor, že svoje postavy stvárnili naozaj hodnoverne a zaslúžia si pochvalu aj od divákov. Či by snímku odporučili aj iným, stopercetne tvrdiť nemožno – niektorí by to totiž spravili, iní varujú, že by pri sledovaní mohli naozaj trpieť.

The Onania Club vo vás okrem znechutenia z úchylných obrazov vyvolá aj pocity úzkosti, strachu (keďže ide logicky o hororový film), ale ako uviedol Cameron Frew vo svojej recenzii pre portál Unilad, aj potrebu okúpať sa vo svätenej vode po zhliadnutí filmu. Sixov najnovší počin je totiž tak skazený, až sa budete cítiť zle, že ste ho vôbec videli. A ak patríte k milovníkom erotických scén a v „bežných“ filmoch si ich užívate, po tomto ich začnete nenávidieť, pretože podľa Frewa sú skôr odpudivé, ako sexy, no zároveň aj správne zvrátené.

Vidieť posun od Ľudskej stonožky

Na druhej strane je ale podľa vyvolených kritikov vidieť v novinke Toma Sixa určitý posun v tvorcovskom prístupe. Už to nie jen len o kŕmení hlavných postáv výkalmi toho druhého (doslova), ale aj o zobrazení hlbších myšlienok a ukázaní novodobých tvorcovských metód. The Onania Club má byť totiž aj umením a zobrazením skutočného sveta a ľudí aj s ich prirodzenými vlastnosťami. Aj keď je jasné, že to, čozrejme vo filme napokon uvidíme, nikomu normálne nepríde. Potrebné si však je uvedomiť, že takýto ľudia medzi nami naozaj žijú, len o svojich tajných túžbach či úchylkách nahlas nerozprávajú. Tom Six o tom naopak rozpráva a očividne veľmi rád.

Kedy a či sa vôbec tento film niekedy dostane do kinosál, zatiaľ nevedno. Aj po týchto recenziách je totiž veľmi otázne, či by na niečo takéto niekto vôbec do kina s radosťou a úsmevom na tvári zašiel. Ak-tak sa filmoví nadšenci a milovníci Sixovej tvorby budú musieť zmieriť s tým, že The Onania Club skončí v najlepšom prípade aspoň v programoch filmových festivalov či na streamovacích službách. V tom najhoršom s tým, že zostane navždy zamknutý v režisérovom archíve.