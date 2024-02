Kedysi významná ikona kúpeľného mesta, dnes „škaredé stavenisko“: Plány na luxusný hotel stroskotali, budova ide do dražby

Keď sa v roku 2016 začal Kursalon v Trenčianskych Tepliciach transformovať na hotel s wellness, azda nikto nepredpokladal, že ani v roku 2024 stále nebude prístupný verejnosti. Za súčasnú situáciu môže spleť rôznych faktorov, ktoré ho opäť poslali do dražby, informujú o tom Hospodárske noviny.

Škaredé stavenisko, ktoré chátra

Pre obyvateľov Trenčianskych Teplíc ide o významnú historickú budovu, ktorej korene siahajú do 19. storočia. Ako vyplýva zo slov primátorky mesta, v dávnej minulosti šlo o veľmi obľúbené miesto a dejisko popredných podujatí. Jeho podobu do značnej miery definovala aj prestavba z roku 1946, no časy najväčšej slávy má komplex, aspoň zatiaľ, za sebou. Iskrička nádeje pritom svitla v roku 2016, keď sa do transformácie Kursalonu pustila firma SB hotels.

Ako vyplýva z oficiálnej webovej stránky, prestavba mala byť hotová a brány hotela otvorené ešte v roku 2020. O rok neskôr už bol Kursalon v dražbe. Podľa majiteľa budove nepomohla pandémia covidu a zároveň poukázal na chaotickú situáciu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

„Projekt bol nasmerovaný dobre až do momentu, keď Pôdohospodárska platobná agentúra prestala akceptovať žiadosti o platby a následne banka vypovedala úvery, aj keď boli platené. Banka tieto úvery vypovedala, spoplatnila a následne nesúhlasila s reštrukturalizáciou,“ opísal situáciu Pavol Sirotný, majiteľ eseročky SB hotels. „Projekt sme naďalej prevádzkovali, aby nechátral a aby nestratil na hodnote. Stále máme záujem o to, aby sme ho vedeli získať späť a dokončiť,“ doplnil.

Celý projekt tak pre opletačky stojí už približne 4 roky a podľa primátorky ide o veľmi smutný stav, nakoľko Kursalon patril medzi ikony kúpeľného mesta, no v súčasnosti ho označila ako „škaredé chátrajúce stavenisko“. Významná budova aktuálne ide do ďalšej dražby, pričom zatiaľ sa ju nepodarilo predať ani po troch kolách. „Teraz sa o to pokúšajú znova, v rámci nových podmienok. Nepredpokladám však, že by sa to podarilo už v prvom kole,“ povedal Sirotný.