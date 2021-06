Kedysi verila, že homosexualita je choroba, ona sama je bi. Cara Delevingne tvrdí, že jej orientácia sa stále mení

Je to už dávno, čo sa známa a obľúbená herečka a modelka Cara Delevingne verejnosti pochválila s tým, že je bisexuálka a pansexuálka. V minulosti tvorila párik so známou herečkou zo seriálu Pretty Little Liars aj hudobníčkou St. Vincent. Teraz v rozhovore priznala, že jej sexualita sa mení takmer neustále.

Ľudská sexualita je rôznorodá a aj keď to mnohí stále odmietajú, každého z nás priťahuje niečo iné. Herečka a modelka Cara Delevingne v tom má jasno – je bisexuálka a pansexuálka, a túto skutočnosť otvorene prezentuje. Kedysi si myslela, že homosexualita je choroba, dnes je ale aj v jej prípade všetko inak. Netají sa ani so svojimi vzťahmi so ženami, naposledy randila s hviezdou seriálu Pretty Little Liars, herečkou Ashley Benson, píše web Unilad.

Sexualita sa mi neustále mení

Najnovšie ale herečka prezradila, že jej sexualita a preferencie sa menia neustále a občas sa cíti ako na nejakej hojdačke. Ani to jej však neprekáža, pretože sa takto cíti viac slobodná. Priznala to v nedávnom rozhovore, ktorý poskytla v podcaste Make It Reign.

„Je to akoby som bola na hojdačke, ale teraz sa ako bisexuálka cítim oveľa pohodlnejšie, než predtým. Kedysi som cítila, akoby mi chýbala túžba po ženách alebo láska k nim, teraz sa to ale oveľa viac mení,“ priznala Delevingne v podcastovej šou a potvrdila, že jej sexualita a všetko okolo nej sa neustále mení.

Cíti sa viac slobodná a že niekam patrí

28-ročná herečka je rada, že môže byť jednou z LGBT komunity a fakt, že svetu priznala svoju orientáciu, jej život viac než uľahčil. „Cítim sa slobodná,“ povedala na margo toho, keď ju všetci za to, že randila so ženami kedysi hejtovali.

Talentovaná herečka však o svojej orientácii nehovorí príliš často a svoje súkromie sa snaží chrániť. Toto je vôbec druhýkrát, čo o svojej sexualite rozprávala v rámci osláv „Pride Month“, ktorý aktuálne prebieha. Ako priznala, toto obdobie je pre ňu niečo, čo nikdy príliš nemohla dať ako dieťa najavo.

„Je to akoby ste niekam patrili, rodina mimo vašej rodiny, miesto, kde sa nemusíte za nič ospravedlňovať alebo sa cítiť zahanbene. Nemám pocit, že by som niekde ako dieťa patrila,“ cituje Unilad herečku.