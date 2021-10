Keď sú potraty zakázané: Urobil ho v hotelovej izbe, dievča mohlo vykrvácať. Za interrupciu zaplatili znásilnením

Kontroverzný návrh zákona skupiny koaličných poslancov na čele s Annou Záborskou sa dostal do druhého čítania. Na jednej strane sa označuje ako zákon pomoci ženám, v praxi ale jednoducho znamená sťaženie prístupu k interrupciám. Skutočne však treba sťažovať niečo, ku čomu sa ani v súčasnosti na Slovensku nie je jednoduché dostať? A to ani nehovoríme o tom, že podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva nie je pre ženu jednoduchým krokom.

Na podpore zákona sa síce nezhodli všetci členovia koalície, napriek tomu uspel a bude prerokovaný v druhom čítaní. Chce zaviesť predĺženie čakacej lehoty pred interrupciou zo 48 na 96 hodín alebo zákaz reklamy na interrupcie. Konzervatívna politička Anna Záborská už niekoľko rokov opakovane predkladá podobné návrhy, ktoré majú spoločné to, že sa snažia sťažiť prístup k interrupciám. Ďalším z bodov toho aktuálneho je aj premenovanie umelého prerušenia tehotenstva na ukončenie tehotenstva.

Interrupcie nie sú ľahko dostupné pre každého ani teraz

Pri týchto hrách na slovíčka sa však zabúda na pocity ženy a možný psychický dopad, ktorý ju môže navždy poznačiť. Organizácia Možnosť voľby, ktorá sa aktívne zaoberá prístupom k bezpečným interrupciám, vo svojej správe uviedla, že vďaka účelovo opakovaným návrhom na obmedzenie interrupcií vzniká v spoločnosti dojem, že podstúpiť interrupciu na Slovensku je momentálne jednoduché a je ľahko dostupná pre každého.

Výsledky výskumu, ktorý mapoval dostupnosť poskytovania interrupcií pre ženy ukázal, že zo 70 zmapovaných zariadení až 34 % odmieta poskytovať legálnu interrupciu a v ďalších 23 % nie je možné určiť úroveň jej dostupnosti. Nie je skôr toto problém, ktorý by sa mal aktívne riešiť?

Pri tom, ako sa hovorí, že sú interrupcie nerozvážne, sa zabúda spomenúť pre mnohé ženy rozhodujúci fakt, ktorým je, že odhadovaná cena takéhoto zákroku na Slovensku sa aktuálne aj s dodatočnými poplatkami pohybuje na sume 414 eur. Nie každý si môže dovoliť uvoľniť toľkoto financií so svojho rozpočtu a už tým zaniká možnosť žien vlastného rozhodnutia sa v tejto otázke.

V Európe sú potratové tabletky bežné, u nás vymýšľame, ako skomplikovať interrupcie

Krajiny, ktoré sa snažia posúvať vpred, diskutujú o zavádzaní tabletiek na umelé prerušenie tehotenstva, ako o možnosti, pri ktorej sa ženy vyhnú chirurgickému zákroku. Nie, ani v tomto prípade to nefunguje tak, že ich žena môže bezhlavo užiť, ale sú podávané pod lekárskym dozorom, ktorý monitoruje jej zdravotný stav.

Vo väčšine krajín Európy sú potratové tabletky realitou. Na Slovensku ale stále zostáva iba čakať na ťažko dostupný a finančne nákladný chirurgický zákrok, ktorý vlastne ani nevieme, kde poriadne vykonávajú. Po novom by sa k tomuto už beztak traumatickému obdobiu v živote ženy mohla pridať dlhšia čakacia lehota na zákrok zvýšená na 96 hodín.

Nemali by sme sa uberať cestou Poľska či štátu Texas, ktorý iba pred niekoľkými dňami schválil najprísnejší potratový zákon, podľa ktorého by sa nemali vykonávať interrupcie už od šiesteho týždňa tehotenstva. Snáď ani netreba dodávať, že niektoré ženy v tomto období ešte ani nevedia, že tehotné sú.

Ukazuje drsný obraz ilegálne vykonaného potratu

Prečo je legálna možnosť postúpiť interrupciu právom, ktoré by nemalo byť žiadnej žene odopierané alebo komplikované akýmikoľvek spôsobmi?

Na ilustráciu opaku tejto situácie môžeme použiť vynikajúci film s názvom 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni od rumunského režiséra Christiana Mungiu, ktorý podáva silnú výpoveď o následkoch toho, ako to vyzerá, keď žena nemá inú možnosť, než siahnuť po ilegálnom potrate. Predovšetkým však ukazuje obraz doby, v ktorej dievčatá a ženy inú možnosť nemali.

Vysokoškoláčky na nepríjemnej ceste za ilegálnym potratom

Je zasadený do éry rumunského totalitarizmu, tesne pred pádom železnej opony a vznikol podľa udalosti, ktorá sa skutočne odohrala. Jeho najväčšia sila spočíva v tom, že nič neprikrášľuje. Ukazuje drsnú realitu, ktorú by nikto nechcel zažiť. A ani nemal, no napriek tomu to tak nebolo a na mnohých miestach sveta dodnes nie je.

Upozorňujeme, že sa pri jeho sledovaní nebudete cítiť príjemne, no ani sa nemáte. Pretože to, čo v ňom vidíte, nie je pekné a príjemné, no napriek tomu to bolo realitou.

V hlavných úlohách ukazuje dvojicu vysokoškolských študentiek. Jedna z nich sa snaží dostať k mužovi, ktorý jej môže vykonať potrat, druhá je jej najlepšia priateľka, ktorá sa rozhodla stáť pri nej aj v tom najťažšom. Keďže sa legálnou formou k interrupcii nemajú možnosť dostať, musia siahať po takejto alternatíve.

Prináša ohrozenie života aj stratu vlastnej dôstojnosti

Mladé dievčatá sú už aj tak dosť traumatizované svojou situáciou, ešte predtým ako k potratu dôjde, však musia vyriešiť to, ako zohnať dostatok peňazí na to, aby mohli zaplatiť mužovi, ktorý hrdinke vykoná potrat v prostredí cudzej hotelovej izby.

Muž, ktorý vykonáva potraty v tomto období vie, že je to niečo ilegálne a sám by mohol byť potrestaný. Zároveň si však uvedomuje, že dievčatá nemajú inú možnosť, a tak neváha zneužiť a pošpiniť ich dôstojnosť ešte viac. Keď nemajú viac peňazí na zaplatenie “zákroku”, kamarátka musí vyrovnať potrat tej druhej násilným sexom.

Na posteli v studenej izbe nakoniec muž vykoná dievčaťu potrat nehumánnym spôsobom. Zostáva iba čakať niekoľko hodín, ktoré ukážu, či dievča túto skúsenosť prežije alebo vykrváca a príde o život.

Snímka ukazuje totálnu stratu ľudskej dôstojnosti a slobody. A následky sú drsné. Absolvovať potrat pred zrakom najlepšej kamarátky a pod rukami nepríjemného muža, ktorý vás pokojne nechá umrieť v hoteli, si vyžaduje siahnutie až na dno. Skutočne sú odborné interrupcie vykonávané v nemocniciach pod dozorom lekárov také zlo, že ešte aj dnes delia spoločnosť na dva tábory?

Film 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni, ktorý je dostupný aj na streamovacej službe Netflix, nenechá chladným ani toho najsilnejšieho diváka. Jeho najväčšia sila spočíva v tom, že je neuveriteľne realistický. Ukazuje síce dobu, ktorá sa už odohrala, ale neraz sa potvrdilo, že sa minulosť môže opakovať.

Počet interrupcií na Slovensku klesá. To ale niektorým nestačí

To, že sa cesta k interrupciám sťaží, neznamená, že razom zo Slovenska vymiznú. Akurát sa vydláždi cesta k tomu, aby zúfalé ženy museli siahať po ešte zúfalejších riešeniach. Štatistiky, ktoré minulý rok priniesol Denník N navyše hovoria, že počet interrupcií na Slovensku každoročne klesá. Takže nemožno hovoriť o tom, že by vysoký počet vykonaných interrupcií bol u nás problém. Navyše v krajinách, kde sú interrupcie zakázané ich absolvuje v priemere viac žien, než v krajinách, kde sú povolené.

Ohľadom otázky umelého prerušenia tehotenstva by sa mala mať možnosť rozhodnúť každá žena sama, podľa vlastného úsudku a presvedčenia. Nikdy sa však nemôže povedať, že je toto rozhodnutie ľahké. Je to ale možnosť, ktorá by jej nemala byť odopieraná. Preto by malo byť bez diskusie v poriadku, keď žena chce podstúpiť interrupciu, a, samozrejme, aj to, keď nechce.