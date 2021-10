V skutočnosti robia niečo úplne iné. 10 najväčších mýtov z filmov o obľúbených povolaniach, ktorým veríme

Niektoré povolania sú vo filmoch a seriáloch zobrazené stále rovnakým spôsobom, až sme uverili, že ich ukazujú verne. Pozreli sme sa na 10 obľúbených profesií, ktoré sa vo filmoch stále opakujú, v realite je však ich náplňou práce niečo iné, než vidíme na obrazovkách.

Filmoví tvorcovia musia pre väčšiu efektivitu prispôsobovať napríklad aj náplň práce lekárov, čašníkov či vyšetrovateľov. Keby takto fungovali naozaj, v niektorých prípadoch by prišli kvôli lenivosti o prácu a v ďalších by ju asi dlho nezvládali, pretože by mali na krku až priveľa povinností. Viete, čo z týchto vecí, ktoré vidíte vo filmoch, nie je pravda?

Právnici sa na súdoch hádajú až do krvi

Ak ste si predstavovali právnické remeslo akčne ako v niektorých seriáloch či filmoch, v realite by na vás pravdepodobne čakalo nemilé prekvapenie. Na obrazovkách sú po vyšetrovaní práve tieto momenty zo súdov najvzrušujúcejšie, plné napätia a adrenalínu. Právnici neváhajú obetovať celý svoj život pre prípad a neraz pred sudcom padajú ostré slová a vidíme hnev či plač. Súdy u nás však fungujú trochu inak. Nechýba pri nich zapisovateľka, ktorá musí spísať každú výpoveď a preto zúčastnení hovoria veľmi pomaly alebo dokonca viackrát opakujú to, čo povedali. Ostré a dynamické výmeny názorov by ste teda čakali márne.

Učitelia posielajú deti pri vyrušovaní do riaditeľne

Skúste si predstaviť vášho riaditeľa na základnej alebo strednej škole ako by sa zatváril, keby ste museli ísť za ním do zborovne vždy, keď ste vy alebo niekto z vašich spolužiakov na hodine vyrušovali. Pravdepodobne by sa pred jeho dverami tvorili celé rady. Učiteľ svoju prácu nemá ani zďaleka tak jednoduchú, že by všetky problémy so žiakmi presúval na niekoho iného, ako ukazujú americké filmy. V skutočnosti ich musí riešiť sám a niekedy to dá poriadne zabrať.

Čašníci majú stále dostatok času na to, aby ste im vyliali svoje srdce. Aj keď je podnik plný ľudí

Filmy a seriály veľmi často mylne prezentujú čašníkov a barmanov ako ľudí, ktorí majú vždy na svojich kamarátov čas alebo si radi vypočujú bezduché konverzácie pri bare. Samozrejme, niekedy majú v podnikoch menej rušno, ale ak by ste sa celý deň v práci iba rozprávali, nebodaj sedeli a vyhýbali sa práci, pravdepodobne by ste veľmi rýchlo o ňu prišli. Skutočnosť je taká, že niekedy sú zamestnanci v gastro prevádzkach popravde radi aj za to, ak majú aspoň pár voľných minút, aby si urobili prestávku napríklad na obed.

Talentovaní hudobníci majú depresie a iba čakajú, kým ich niekto objaví

Keď vo filme vidíme hudobníka alebo speváka s potenciálom, väčšinou je sklamaný zo života a hrá v zatuchnutých baroch, kde čaká na agenta, ktorí z neho urobí hviezdu. A to sa napokon spravidla aj stane. V skutočnosti hranie hudby v baroch nemusí byť depresívne a už vôbec to nie je ten najhorší scenár, ktorý sa muzikantovi môže prihodiť. A ak si ho tam navyše niekto všimne a ponúkne mu ďalšiu ponuku na hranie, o to lepšie. Tiež to však nie je pravidlom ako v hollywoodskych filmoch.

Psychológ si taktiež nájde na vás čas vždy, keď to potrebujete

Pri tomto bode ide žiaľ o smutnú realitu, ktorá je aktuálna aj na Slovensku. V skutočnosti váš vzťah so psychológom pravdepodobne nikdy nebude ako vo filmoch. Títo odborníci sú častokrát mimoriadne vyťažení a preto byť na telefóne alebo v úzkom kontakte s každým pacientom 24 hodín denne by bolo nemožné. Navyše psychológovia sú tiež iba ľudia a pri zvládaní ich súkromných životov by bolo nereálne viesť bližšie vzťahy s každým jedným pacientom. Okrem toho, ako to už býva, ani tu nechýba množstvo papierovania a nie sú to iba poznámky, ktoré si zapisuje pri sedení.

Vedci sa nevrhnú okamžite na robenie experimentov

Vo filmoch a seriáloch je častokrát pri práci vedcov mylne zobrazené to, čo všetko predchádza samotnému vykonávaniu experimentov. Kým k tejto nepochybne vzrušujúcej časti dôjde, musia si dobre premyslieť všetky možnosti toho, ako to urobiť najlepšie, zohnať financie na potrebný výskum a v poslednom rade si najprv zhromaždiť množstvo poznatkov, ktoré ku nemu budú potrebovať. Čiže ani zďaleka sa do výskumu nevrhnú okamžite, ale predchádza mu dôsledná príprava.

Výsledky testov DNA sú okamžite hotové

Keď sa vo filmoch stane vražda, okamžite sú z tela dôkladne odobraté všetky odtlačky a poslané na testy DNA, ktorých výsledky chce mať vyšetrovateľ najlepšie čo možno ihneď. V realite to však tak jednoducho nefunguje. Áno, veda pokročila značne vpred, napriek tomu nikto neodoberie odtlačky z každého kúska v dome a neanalyzuje ich. A ak sa aj nejaké odtlačky nájdu, trvá týždne, kým sa priradia k ich majiteľovi.

Jeden vyšetrovateľ nerobí na mieste činu všetko

Keď vyšetrovateľ príde na miesto činu, napriek tomu, že je oblečený v civile,môže sa dostať napríklad až k mŕtvemu telu, kde si všimne maličkosť, ktorú nikto iný nie. Potom vypočuje svedka alebo pozostalých obete a neskôr sa ide vypytovať do laboratória na výsledky testov. Tu sa zas vraciame k predchádzajúcemu problému, že je nereálne, aby tie výsledky vôbec mali. Vo filme ich vždy majú. A ak nie, tak si mudia v laboratóriu pohnúť. Práca vyšetrovateľa alebo agenta je vo filmoch alebo seriáloch mylne vykreslená a v skutočnosti sú činnosti, ktoré vykonávajú rozložené medzi viaceré osoby.

Lekári robia vo filmoch to, čo v skutočnosti sestry

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či naozaj lekári robia v skutočnosti to, čo aj vo filmoch? Ak áno a máte nebodaj aj osobnú skúsenosť, tak viete, že to tak úplne nie je. Lekár napríklad neodoberá vzorky krvi alebo nepomáha pacientom vstať z postele. Práve sestry majú častokrát ten najosobnejší kontakt s pacientami a preto by sa na ne ani vo filmoch nemalo zabúdať.

Hackeri sú vždy na zlej strane zákona.

Snáď niet lepšieho príkladu povolania, ktoré je vo filme zobrazované skreslene. Predpokladáme, že keď sa povie slovo hacker, hneď vám napadne tichý introvert génius ukrývajúci sa v tmavej miestnosti či v pivnici u rodičov a zvyčajne robiaci niečo ilegálne. S tým súvisí ďalší veľký mýtus. Hackeri totiž nemusia byť iba ľudia, ktorí sa venujú nelegálnej činnosti. V dnešnej dobe ide o bežné povolanie, ktoré je nápomocné napríklad rôznym firmám alebo inštitúciám pri uchovávaní bezpečnosti. Dokonca je už aj u nás dobre známy pojem etický hacker.