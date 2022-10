Keď sa nebil s matkou doma, tak potom s černochmi na ulici. Eminem žil v karavane, dlhé roky bol závislý na liekoch

Náročné detstvo, nedokončená škola, drogy, problémy s matkou a rapové začiatky v obchode. Takto vyzeralo dospievanie muža, ktorý sa neskôr stal absolútnou hudobnou ikonou a len málo ľudí na svete dnes nepozná jeho meno. Eminem, človek s nesmiernym talentom aj škandálmi, oslavuje 50 rokov.

Prestížny portál Billboard ho zaradil na 3. miesto najlepších raperov v histórii, celosvetovo predal 170 miliónov albumov, väčšina jeho tvorby sa radí k absolútnej špičke medzi konkurenciu a považuje sa za priekopníka a kráľa belošskej hiphopovej kultúry. Marshall Bruce Mathers III, alias Eminem, oslavuje dnes, 17. októbra, okrúhle 50. narodeniny.

V článku o Eminemovi sa dočítate aj: v akom prostredí vyrastal;

prečo sa bil s matkou;

kde začínal s rapom;

ako sa z neho stala hviezda;

akým škandálom a obvineniam v živote čelil.

Narodil v októbri 1972 v meste St. Joseph v Missouri, pričom jeho matka Debbie Rae mala v tom čase 17 rokov. Otec, Marshall Bruce Mathers, opustil rodinu, keď mal chlapec len 18 mesiacov a aj keď sa s Marshallom starším snažil v detstve neraz spojiť, všetky jeho listy sa vracali naspäť nedoručené.

S matkou sa neraz pobil

Začínajúce psychické problémy matky a neustále sťahovanie po tých najchudobnejších mestských častiach Detroitu (a aj iných miest) určite nezanechalo v malom chlapcovi pekné spomienky na detstvo. Keďže väčšinou išlo o černošské štvrte, ich rodina bola jednou z mála, ktorá nezapadala, čo si Eminem často odnášal vo forme fyzických útokov od ostatných zo susedstva, píše Grunge.

Fyzického násilia sa nezbavil ani doma, kde so svojou matkou zvádzal množstvo hádok, konfliktov aj bitiek. Nešlo mu to ani v škole. V deviatej triede trikrát prepadol a ročník tak dokončil až ako 17-ročný. Zo školy napokon odišiel aj kvôli tomu, že musel pracovať a pomáhať matke s platením účtov, aby mohol bývať pri nej.

Ako však spomína, väčšinou mu Debbie vzala celú výplatu a vyhodila ho z domu. Do spoločného bytu sa vracal len v dobe, kedy bola jeho matka v herni. Už vtedy mal však jednu vášeň, pomocou ktorej sa dokázal odpútať od nepriaznivej reality a prejaviť svoj talent. A tou bol rap. Jeho prvý kontakt s hiphopovou kultúrou nastal, keď mu nevlastný strýko pustil rapera Ice-T, píše Rolling Stone.

Vo veku 14 rokov sa s kamarátom Mikeom Rubym rozhodli, že si vymyslia rapové mená, s ktorými budú vystupovať. Marshallovi prischlo M&M, z čoho sa neskôr vyvinulo Eminem. Na začiatku stála pred mladým Eminemom azda najťažšia rapová skúška – presadiť sa v Detroite medzi prevažne černošskou konkurenciou. Viacero sobôt po sebe sa tak zúčastňoval rôznych rapových openmicov, ktoré sa konali v hiphopovom obchode.

Prichádza Slim Shady

Rap sa stal jeho životnou závislosťou, pričom stále chodil do rôznych zamestnaní vrátane kuchára či umývača riadu. Medzičasom odišiel z domu, vyhodili ho z práce a spolu s priateľkou Kimberly Scott čakali dcéru Hailie. S budúcou exmanželkou sa poznal už od svojich pätnástich, keďže Kim aj jej sestra prišli žiť do bytu Eminemovej matky po tom, čo utiekli z domu.

Marshall mal 23 rokov, čerstvo narodenú dcéru a spolu s Kim bývali v starej budove, pričom ich susedia boli väčšinou drogovo závislí ľudia zarábajúci si kriminálnou činnosťou. Keďže hudba v tej dobe nedokázala zarobiť mladej rodine dostatok na spokojný život, odsťahovali sa tak do karavanu, informuje Musicinminnesota.

Rok 1997 bol pre Eminema zlomový. Na jar prišiel s alteregom „Slim Shady“, ktoré podľa vlastných slov vymyslel počas sedenia na záchode. Išlo o jeho charakter v skladbách, ktorý bol drzý, násilný, urážal politikov, konkurenciu, hovoril o drogách, vraždách a povedal si vždy to, čo chcel. V rovnakom roku sa zúčastnil súťaže Rap Olympics, kde obsadil druhé miesto a jeho výkon zaujal aj label Aftrmath Entertaiment, ktorého šéfom bol známy Dr. Dre, spomína Stuff.

Kto je do r*ti Eminem?

V tej dobe ho uznávaný hiphopový magazín The Source označil za najväčší talent bez podpísanej zmluvy. To sa však rýchlo zmenilo.

„Čo, do r*ti? Kto to, do r*ti, je?! Nikdy som nenašiel nikoho talentovaného vďaka tomu, že som si vypočul jeho CD alebo nejakú nahrávku. Nikdy! Nájdite ho hneď teraz,“ cituje portál Celebritynetworth slová Dr. Dre po tom, čo prvýkrát počul Eminemovu tvorbu.

Dvojica začala spolupracovať a na prelome tisícročí bol už Eminem známou značkou, ktorú do svetovej popularity vystrelil album The Slim Shady EP, ktorý získal 4-násobnú platinu a Grammy. Podobne úspešný bol aj album The Marshall Mathers. Bol to najrýchlejšie predávaný hiphopový album v histórii a nakoniec sa z neho predalo viac ako 21 miliónov kópií.

Eminem sa tak od začiatku 21. storočia stal absolútnou hviezdou, ktorá lámala desiatky rekordov. Neskôr sa rozhodol založiť Shady Records a nie každý vie, že prvým raperom v tomto labeli bol v roku 1999 práve 50 Cent. Okrem predaja platní sa mu darilo, respektíve stále darí aj na internete. Skladba Without Me z roku 2002 má k dnešnému dňu už 1,5 miliardy zhliadnutí a aj ďalšie jeho hity dosahujú stovky miliónov kliknutí.

Raper svetovej úrovne sa tesne po začiatku veľkej kariéry blysol aj na filmovom plátne. V roku 2002 stvárnil vo filme 8 Mile mladého rapera, ktorý sa snaží presadiť napriek silnej konkurencii a nepokojoch v jeho okolí. Čiže takmer identický príbeh so skutočným životom Eminema.

Z drogovej závislosti mu pomohol Elton John

Zložité detstvo, o nič lepšie dospievanie a rýchly progres z blata do blahobytu. Všetky tieto faktory zapríčinili, že aj Eminem prepadol drogám a liekom na spanie, ktoré mu v tej chvíli pomáhali vypnúť hlavu. Od roku 2002 až 2008 fungoval primárne na liekoch. Zanedbával vzťah s deťmi a ako sám priznal, z toho obdobia si veľa nepamätá, píše Complex.

Koniec nastal po tom, čo sa predávkoval, spadol z postele a vážne si poranil koleno. Na ceste k „očisteniu“ a triezvosti ho podporoval najmä Elton John, ktorý si toho v živote s drogami prežil skutočne mnoho. Dvojica sa stretla na odovzdávaní cien Grammy v roku 2001.

Podľa The Guardian sa raper obrátil na Eltona v momente, keď chcel prestať s užívaním liekov, keďže vedel, že britský spevák má v tejto veci množstvo skúseností. Eminem sám tvrdí, že je už 14 rokov čistý od drog a liekov, ktoré mu mohli rýchlo zruinovať kariéru.

Matka ho žalovala o 10 miliónov, dvakrát sa oženil s Kim Scott

Ako sa na základe detstva a dospievania dalo očakávať, Eminem si v živote len ťažko dokáže udržať dlhodobé harmonické vzťahy. Samozrejme, s výnimkou jeho detí. S Kim Scott splodil jednu dcéru Hailie, pričom si neskôr adoptoval aj neter Alainu. Pod svoje otcovské krídla si vzal aj Whitney Mathers, dcéru jeho exmanželky a jej priateľa, ktorý sa ako 40-ročný predávkoval a zomrel. Whitney sa neskôr označili za nebinárnu osobu a prijali meno Stevie, potvrdzuje Hollywoodlife.

Aj keď svoje deti miluje a nedá sa nich dopustiť, s ich matkou sa dvakrát oženil, dvakrát rozviedol a zakončil to tvrdením, že radšej by porodil dieťa cez penis, ako by sa mal znova oženiť, píše People.

Marshall nemal so svojou matkou extra vydarený vzťah, čo sa, teda minimálne z jej strany, zmenilo po roku 1997. Začala sa mu ozývať a hlásať, že je zodpovedná za jeho úspech. O dva roky na to ho však žalovala o 10 miliónov dolárov, keďže na albume The Slim Shady ju mal osočovať a ohovárať. Súd sa skončil v roku 2001 s tým, že Debbie Rae získala 1 600 dolárov ako odškodnenie.

Urážal Trumpa aj Michaela Jacksona

Marshall Bruce Mathers III má na konte 11 štúdiových albumov a desiatky celosvetovo známych ikonických songov. Celebritynetworth odhadujú jeho majetok na 230 miliónov dolárov vrátane dvoch luxusných domov a asi desiatich áut vrátane značiek Ferrari, Porsche či Audi.

V kariére mal viacero slovných konfliktov, pričom kritike neušli ani mená ako Moby, Michael Jackson či prezidenti George W. Bush a Donald Trump. Ľudia ho počas rokov označovali za mizogína, homofóba a nevyrovnaného človeka, zatiaľ čo ďalší ho považujú za životný vzor a muža, ktorý spopularizoval hip-hop na celom svete a dokázal to, čo sa v tak mohutnej miere pravdepodobne nepodarí už nikomu.