Kde rúško, odstup a ruky nestačia, prichádza Radema!

Dlhoročné skúseností v oblasti poskytovania upratovacích služieb jej priniesli mnoho odborných certifikácii reflektujúcich prémiovú kvalitu v poskytovaní týchto špecifických služieb. Radema je odborníkom vo svojej oblasti s garanciou pedantného a individuálneho prístupu k spokojným zákazníkom. A ako pridanú hodnotu ponúka aj množstvo užitočných tipov a trikov, ako si poradiť s najrôznejšími problémami v domácnosti a zabezpečiť jej plynulý chod.

Napriek tomu, že slová ako koronavírus a kríza sa ešte stále veľmi intenzívne skloňujú vo všetkých pádoch, o upratovanie domácností je aj naďalej obrovský záujem. Z čoho, podľa vás, plynie záujem využívať upratovacie služby aj v čase tejto neistoty, keď mnohé malé podniky krachujú v dôsledku malého alebo žiadneho dopytu?

Tento fenomén je do veľkej miery spojený s nedostatkom voľného času ľudí, ktorí pracujú 8 hodín denne päť alebo viac dní v týždni. Musíme si uvedomiť aj fakt, že každé ráno a večer strávia hodiny cestovaním do a z práce. Práve takýto pracovne vyťažení ľudia už potom nechcú plytvať svojím časom na takúto pomerne nudnú a nezáživnú aktivitu, akou je upratovanie.

Radšej všetok svoj voľný čas, ktorého je extrémne málo, investujú do seba a/alebo do svojej rodiny. Uprednostnia tak kvalitne strávený čas s rodinou namiesto upratovania. Naša práca sa tak stáva akýmsi poslaním, pretože robíme čas našich klientov príjemnejším. Oni si tak namiesto upratovania, žehlenia, tepovania, umývania okien či dezinfikovania celej domácnosti, môžu oddýchnuť, zašportovať či pohodlne a bez stresu odviezť deti do školy.

Vaše portfólio služieb nezahŕňa len bežné upratovanie, ale ponúkate navyše aj niekoľko doplnkových služieb, ako žehlenie bielizne, umývanie okien, tepovanie kobercov a sedacích súprav alebo čistenie a dezinfekciu domácností. O aké služby z vášho portfólia je aktuálne najväčší záujem?

Počas obdobia pandémie a prevencie proti koronavírusu sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho bežného i pracovného dňa služby spojené s dezinfekciou interiérov. Niet sa ani čo čudovať. Všetci vieme, že dodržiavanie zásad ROR (rúško-odstup-ruky) nestačí a v súčasnosti je viac ako potrebné, ba priam nevyhnutné, dbať aj na klinickú čistotu našich domácnosti. O to viac, keď už máme deti, alebo žijeme v spoločnej domácnosti s najzraniteľnejšími skupinami ľudí, teda rodičmi – dôchodcami alebo rodinnými príslušníkmi z rizikových skupín.

My sme preto potreby našich zákazníkov okamžite prispôsobili aktuálnej situácii, ktorá podnietila rozšírenie nášho portfólia aj o aktuálne najpopulárnejšiu službu – dezinfekciu domácnosti. Momentálne ponúkame dva druhy dezinfekcie, pričom každá z nich spĺňa jednu z našich základných hodnôt – šetrenie životného prostredia. Práve preto sú oba naše spôsoby dezinfekcie založené na prírodnej báze a vykonávame ich výlučne prostredníctvom certifikovaných prístrojov.

Keďže dezinfekcia interiérov patrí medzi vaše najžiadanejšie služby, mohli by ste nám, prosím, detailnejšie opísať tieto ekologické postupy dezinfekcie domácností? Na akom princípe toto čistenie a dezinfekcia funguje? No hlavne, je schopné pôsobiť ako prevencia proti mikroorganizmom?

Samozrejme. Prvým je čistenie a dezinfekcia ozónom, teda O3, ktoré mimoriadne účinne likviduje väčšinu baktérií, vírusov, plesní či roztočov a iných parazitov. Je to ideálny spôsob, ako účinne dezinfikovať vnútorné priestory domácností, kancelárií, sociálnych či verejných zariadení a v podstate akýchkoľvek vnútorných priestorov. Tento druh dezinfekcie naši zamestnanci vykonávajú výlučne pomocou certifikovaných generátorov ozónu.

Druhým spôsobom už spomínanej ekologickej dezinfekcie je čistenie a dezinfekcia parou pomocou foggera. Čistenie suchou parou sa zaobíde bez použitia akéhokoľvek čistiaceho prostriedku a čo je najdôležitejšie, pri takejto dezinfekcii spotrebujeme až o 90 % menej vody ako pri klasickom umývaní. Horúca para pod tlakom je efektívne preniká aj do ťažko dostupných miest a odstraňuje silné nečistoty, ba dokonca aj mastnotu. Para má tak nielen vynikajúce dezinfekčné účinky, ale tiež vracia povrchom stratený lesk. Takže okrem čistoty takpovediac „zabijeme dve muchy jednou ranou“ a postaráme sa aj o čiastočnú renováciu vášho interiéru.

Pre mnoho menších firiem je toto pandemické obdobie spojené s veľkou krízou buď hotovým úspechom, alebo pravdepodobnejšie rýchlym koncom. Ovplyvnilo toto nepriaznivé obdobie aj vaše podnikanie v oblasti upratovacích služieb?

Ako sme už spomínali aktuálne, úplne logicky, rapídne vzrástol dopyt po dezinfekciách domácností, ale aj kancelárií či priemyselných podláh. V čase individuálnej aj celoplošnej ekonomickej krízy spojenej s pandémiou si asi ľudia povedali, že je na čase pritiahnuť si opasky a začať šetriť na bežnom chode a teda aj upratovaní domácnosti. Čo sa naopak o dezinfikovaní povedať nedá. Služba, ktorá bola spočiatku nezvyčajná, zrazu nadobudla iný rozmer. A to aj preto, že väčšina ľudí zostala zatvorená za stenami svojho domova spolu so zvyškom rodiny.

Počas leta to už vyzeralo tak, že sa všetko vracia do zaužívaného normálu a my sme s elánom znova začali vykonávať každú jednu z ponúkaných služieb. Či už to bolo upratovanie domácností alebo akákoľvek z našich doplnkových služieb.

Potom prišla druhá vlna, čiže aktuálne sa vraciame opäť do obdobia prvej vlny spojenej s extrémnym dopytom po dezinfikovaní. Z toho vyplýva, že sa tak kontinuálne pohybujeme po akejsi pomyselnej sínusoide nahor a nadol. V našom prípade však máme obrovské šťastie, pretože jedno limitované spektrum našich služieb, napríklad spomínaná dezinfekcia, vystrieda iná služba, teda bežné upratovanie domácností. Za čo sme, samozrejme, neuveriteľne vďační najmä našim verným klientom.

Aj keď sa táto záverečná myšlienka črtá naprieč celým rozhovorom, predsa sa len takto na záver opýtame. Čo Rademu odlišuje od konkurenčných upratovacích služieb? A prečo by vás potencionálni klienti mali uprednostniť pred konkurenciou?

Každý jeden zamestnanec Rademy, ktorý prešiel výberovým procesom, má vycibrený cit na organizáciu a poriadok. Navyše, maximálna spokojnosť našich zákazníkov, krištáľová čistota každého domova a dôraz na jeho individuálne potreby sú alfou a omegou každého fungujúceho podnikania, vrátane upratovacích služieb Rademy. Pridanou hodnotou našej pyramídy zásad je práve ekologický aspekt spojený so šetrením životného prostredia a neustálou snahou o kontinuálne znižovanie uhlíkovej stopy. O to viac, keď je pomerne jednoduché nahradiť konvenčné upratovacie prostriedky prírodnými. Aj takýmto malým gestom vieme zanechať našu planétu pre budúce generácie aspoň o trochu v lepšom stave, ako by bola, keby sme voči nej ostali ľahostajní.

Pr článok Radema