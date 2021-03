Každý z nás vyhodí za rok priemerne 118 kilogramov jedla. Nová správa OSN prináša znepokojujúce zistenia

Približne 17 percent z jedla určeného na ľudskú spotrebu skončilo v roku 2019 v koši, uvádza sa v správe, ktorú OSN zverejnila vo štvrtok. Informovala o tom agentúra DPA.

Domácnosti, reštaurácie, obchody a ďalší poskytovatelia zlikvidovali 931 miliónov ton potravín, uvádza sa v správe Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Toto množstvo možno prirovnať k 23 miliónom plne naložených kamiónov sedemkrát zoradených okolo planéty.

Odborníci skúmali údaje o potravinovom odpade v 54 krajinách sveta vrátane stále jedlých potravín aj nejedlého odpadu, ako sú kosti, kôstky a mušle. Takmer vo všetkých týchto krajinách skončilo obrovské množstvo potravín v koši bez ohľadu na to, aký bohatý alebo chudobný je národ.

Najviac jedla sa vyhodilo v domácnostiach

Najväčší podiel na tvorbe takéhoto odpadu mali domácnosti, vyhodilo sa v nich 11 percent jedla. V reštauráciách a u iných poskytovateľov stravy bolo to päť percent a v obchodoch dve percentá. Naopak, takmer 700 miliónov ľudí nemalo v roku 2019 dostatok jedla, uvádza sa v správe.

Zredukovanie odpadu prináša samé výhody

Riaditeľka UNEP Inger Andersenová uviedla, že zredukovanie potravinového odpadu by znížilo skleníkové plyny a spomalilo ničenie prírody prostredníctvom zmien vo využívaní pôdy a zároveň znižovaním znečistenia. To by tiež znamenalo, že k dispozícii by bolo viac jedla, čo znamená menší hlad vo svete a ušetrené peniaze, dodala. Andersenová vyzvala vlády, podniky a ľudí na celom svete, aby podiel potravinového odpadu znížili.