Muž si chcel zväčšiť penis a strekol si do neho injekciou motorový olej. Jeho orgán potom vyzeral ako dúha

Muži niekedy nie sú spokojní s tým, čo im príroda nadelila. Pokiaľ ide o rozum, tam sa zázraky nedajú vykonávať na počkanie, no ak ide o zväčšenie pohlavného orgánu, tam sa pomocou operácie dá vykonať úprava. No pokiaľ príroda niekomu nenadelila ani rozum a ani veľkosť prirodzenia, potom to môže dopadnúť tak žalostne, ako v nasledovnom prípade.

62-ročný muž z juhoamerického Uruguaja prišiel na oddelenie genitálnej dermatológie. Na penise mal totiž veľký “nádorový útvar”, ktorý mu tam rástol už 10 rokov. Okrem sexuálnej dysfunkcie nemal žiadne ďalšie negatívne príznaky, informuje portál IFL Science.

Vpichol si tam motorový olej

Skenovanie pomocou magnetickej rezonancie ukázalo, že útvar bol obmedzený na kožné a podkožné tkanivá a bol diagnostikovaný ako sklerotizujúci granulóm penisu.

Sklerotizujúci granulóm penisu je reakcia na injektovanie cudzej látky do okolia penisu s cieľom zmeniť jeho vzhľad. Často sa však prejavuje ako veľká deformácia penisu. Injektované tekutiny zahŕňajú rôzne lipidy, uhľovodíky, silikóny, metakryláty a látky vyrobené z kolagénu či kyseliny hyalurónovej.

Pacient opakovane popieral akékoľvek svojpomocné zásahy. Napokon ale priznal, že si sám vstrekol motorový olej, avšak odmietol akékoľvek ošetrenie.

Podobné prípady nie sú až tak neobvyklé. V roku 2003 skúmali vedci 357 mužov, ktorí si do penisu vstrekli vazelínu, parafín či iné minerálne oleje s cieľom zväčšenia obvodu.

Dúhové zobrazenie

Opisovaný prípad muža z Uruguaja je ale neobvyklejší v tom, že vzniknutý útvar lekári popísali ako oblasť s dúhovým zobrazením, ktoré vykresľuje celé spektrum viditeľného svetla, uviedli lekári v štúdii publikovanej v časopise BMJ Case Reports. Takéto niečo bolo síce už videné pri zápaloch a nádoroch, no nikdy nie pri tomto probléme.

Podľa autorov to vzniklo dichroizmom, teda interakciou polarizovaného svetla s tkanivom obsahujúcim tuky a kolagén, ktoré majú rôzne variácie indexu lomu svetla.

V každom prípade lekári prízvukujú, že vpichovanie si motorového oleja do penisu nie je za žiadnych okolností dobrý nápad.