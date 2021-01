Každý z nás to aspoň raz vyskúšal. Toto je dôvod, prečo by ste nikdy nemali oblizovať cencúle

Aj v dospelosti sa však občas stane, že jednoducho neodoláme a cencúľ olížeme, akoby to bol nanuk. Podľa odborníkov by sme to však robiť nemali. Prečo je to tak?

Iste ste aj vy ako dieťa počuli varovanie, že nikdy nemáte jesť žltý sneh. Dôvod je zrejmý, vedeli ste však, že v blízkosti vašich úst by sa nikdy nemal ocitnúť ani sneh akejkoľvek inej farby či cencúľ? Ako informuje portál IFLScience, sneh v meste napríklad obsahuje množstvo drobných čiastočiek, ktoré sa v ňom usadili z výfukových plynov.

V roku 2016 vykonali vedci experiment, počas ktorého zisťovali, či je sneh v meste pre nás naozaj škodlivý. Ako informuje časopis Environmental Science: Processes & Impacts, už po hodine bol sneh znečistený do takej miery, že jeho konzumácia by mohla ohroziť ľudské zdravie. Ako prostredníctvom Twitteru varovala meteorologička Katie Nickolaou, platí to aj pre cencúle. Tie by ste nemali za žiadnych okolností olizovať.

This is a PSA for anyone wanting to eat icicles… DON’T DO IT! 💩 pic.twitter.com/5h9el3ZH72

Upozorňuje, že cencúle sú vlastne tvorené vodou, ktorá steká zo striech a po bokoch budov. Skúste sa pozrieť na strechy vo svojom okolí. Čo na nich vidíte? Pravdepodobne veľké množstvo operencov, ktoré na strechy špinia. Čo znamená, že cencúle visiace zo striech sú plné vtáčích výkalov. A nikdy nemôžete vedieť, čo všetko ďalšie sa na streche nachádza, možno tam niektorý z operencov aj zahynul. Každý jeden lákavo vyzerajúci cencúľ je teda plný baktérií, ktoré nechcete jesť, ale ani chytať do rúk.

Ako informuje portál Health and Safety Executive, kedykoľvek vdýchnete alebo skonzumujete kvapôčky vody obsahujúce vtáčie výkaly, vystavujete sa riziku, že sa nakazíte psitakózou. Ide o infekčné ochorenie, ktoré prenášajú najmä papagáje a holuby, no nevyskytuje sa príliš často. Prejavuje sa najmä horúčkou a zápalom dýchacích ciest. Nakaziť sa môžete okrem toho aj salmonelózou, čo je poriadne vysoká daň za oblizovanie zamrznutej špinavej vody.

No, you can’t use icicles for “a perfect crime”

A worrying amount of people have been asking me this recently 😅

Icicles can break bones if they’re large enough, but they won’t impale you, they’re too fragile❄️

Thanks @Katie_Copple for helping!#Icicle #DontDoIt #ItsGonnaHurt pic.twitter.com/5bQDlwXsTL

— Meteorologist Katie Nickolaou (@weather_katie) January 1, 2021