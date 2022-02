Každý z nás má „šiesty zmysel“, ktorý môže zvýšiť kvalitu života. Málokto mu však načúva, hovoria vedci

Šiestemu zmyslu, ktorým človek disponuje, sa hovorí interocepcia. Je to schopnosť vnímať vnútorný stav svojho vlastného tela. Pomáha nám to interpretovať signály, ako napríklad hlad, telesnú teplotu, tep či smäd. Vedci vysvetlili, prečo je dôležité tomuto zmyslu načúvať.

Na čo nám slúži interocepcia?

Tomu, čo sa odohráva vo vnútri nášho tela, zvyčajne nevenujeme veľa pozornosti, ak to nie je nepríjemné a nebolí to. Šiesty zmysel je však nesmierne dôležitý a dokáže nás upozorniť na to, že niečo nie je v poriadku.

Napríklad, ak nepijeme dosť tekutín, telo vyšle signál, že je čas napiť sa, píše portál Science Alert. Alebo vyšle signál, že si treba vyzliecť kabát, keď je nám príliš horúco. Interocepcia zohráva mimoriadne dôležitú úlohu aj pri mentálnom zdraví, ovplyvňuje totiž množstvo psychických procesov, od rozhodovania, cez emočnú pohodu až po sociálne zručnosti.

Niektoré vážne ochorenia dokonca narúšajú schopnosť interocepcie, napríklad depresia, úzkosť či poruchy príjmu potravy. Aj keď je však interocepcia tak dôležitá, je toho stále veľmi veľa, čo o nej vedci nevedia. Netušia napríklad, či u mužov a žien funguje rovnako.

Štúdia publikovaná v časopise Psychophysiology sa venovala otázke, ako muži a ženy vnímajú za pomoci interocepcie signály prichádzajúce z pľúc, srdca či žalúdka a výsledky nie sú príliš jednoznačné.

V rámci skúmania rozdielov medzi mužmi a ženami sa vedci pozreli na výsledky z 93 štúdií. V rámci niektorých experimentov mali účastníci rátať, koľko úderov urobí ich srdce. Ďalší zas mali určiť, či videli záblesk svetla v čase, keď sa ich žalúdok stiahol.

Môže pomôcť pri liečbe mentálnych ochorení

Takáto analýza ukázala, že rozdiely v interocepcii medzi mužmi a ženami vskutku existujú. Podarilo sa napríklad zistiť, že odpovede žien boli menej presné, ak išlo o pozorovanie činnosti srdca a čiastočne aj pľúc.

Zaujímavé je, že výsledky nezáviseli od toho, či sa niekto snažil viac alebo menej a podstatné neboli v tomto prípade ani fyziologické rozdiely, ako napríklad váha či krvný tlak. Čo sa týkalo iných orgánov okrem srdca a pľúc, výsledky boli opäť nejednoznačné.

Podľa odborníkov sú tieto výskumy okrem iného dôležité najmä preto, lebo pomáhajú lepšie porozumieť tomu, prečo sa niektoré duševné ochorenia (napríklad úzkosti či depresie) častejšie vyskytujú u žien ako u mužov, a to už od obdobia puberty.

Niektoré teórie sa opierajú o genetické či hormonálne rozdiely, iné zas hovoria, že zásadný vplyv majú stresujúce udalosti z detstva.

Ťažkosti s interocepciou však neovplyvňujú len mentálne zdravie, vplývajú aj na kognitívne schopnosti, sociálne zručnosti či emócie. Lepšie pochopenie interocepcie môže odborníkom uľahčiť aj liečbu spomínaných ochorení. Na to je však potrebné vykonať množstvo ďalších výskumov.