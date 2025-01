Každú chvíľu nás má zasiahnuť katastrofa, takto nastane koniec sveta: CIA odtajnila viac ako 50 rokov utajovanú knihu

Kniha, ktorú CIA viac ako 50 rokov držala v tajnosti, obsahuje šokujúcu teóriu o tom, ako dôjde ku koncu sveta. Teraz sa rozhodla, že ju odtajní.

Článok pokračuje pod videom ↓

Každú chvíľu má svet zasiahnuť katastrofa

Ako informuje Mail Online, Chan Thomas bol kedysi zamestnancom USA Air Force, skúmal UFO a tvrdil, že má zvláštne schopnosti. V roku 1966 napísal knihu s názvom The Adam and Eve Story, jej vydanie však bolo pozastavené. CIA knihu ukryla vo svojej databáze a držala ju v tajnosti. V roku 2013 jej časť odhalila. Teraz sa však rozhodla odtajniť ďalšie časti.

Thomas v knihe tvrdí, že každých 6 500 rokov postihne Zem obrovská katastrofa podobná biblickej „veľkej potope“. Myslí si, že od potopy spomínaných 6 500 rokov už ubehlo a existujú archeologické a geologické dôkazy, ktoré jeho teóriu potvrdzujú. Ak by mal autor pravdu, znamenalo by to, že katastrofa nevídaných rozmerov ľudstvu hrozí každú chvíľu.

Dr. Chan Thomas wasn’t just any scientist. He was: • Electrical engineer at Bell Aircraft

• Designer of RASCAL missile system

• Lead engineer on A4D Skyhawk

• Member of McDonnell Douglas‘ classified „Advanced Concepts“ team Think that’s enough?

There’s more. pic.twitter.com/sApdnnXQ0J — Darshak Rana ⚡️ (@thedarshakrana) November 12, 2024

A ako bude tá katastrofa vyzerať? Thomas sa domnieva, že magnetické pole Zeme sa náhle a drasticky zmení, následkom čoho dôjde na celej planéte k absolútnemu chaosu. Nie je celkom jasné, prečo bola kniha držaná v tajnosti. Niektorí si myslia, že sa CIA obávala, že by vyvolala paniku. Iní hovoria o možnom úniku tajných informácií. Thomas totiž mal počas vyšetrovania UFO prístup k utajovaným projektom.

Vedci nie sú z uverejnenia knihy nadšení

Thomas vo svojej knihe píše, že veľké mestá budú vymazané z povrchu zemského a stanú sa z nich len legendy. Tvrdí, že na miestach, kde pred chvíľou kráčali milióny ľudí, ostanú len holé kamene. Hovorí o vetroch s masívnou silou, ktoré všetko roztrhajú na kusy a o vlnách cunami, ktoré mestá utopia, akoby neboli ničím iným, len zrnkom piesku. Zem popraská následkom zemetrasenia a začne z nej vyvierať magma. Celá Severná Amerika má byť pohltená do troch hodín od vypuknutia apokalypsy.

Pred deštrukciou sa však nezachráni ani jeden z kontinentov. Thomas verí, že po siedmich dňoch nastane koniec pohromy a Zem ostane celkom zmenená. Verí, že Grónsko a Antarktída sa posunú smerom k rovníku a ich ľadové pokrývky sa v tropických horúčavách budú šialene rýchlo rozpúšťať.

Neexistujú však žiadne vedecké dôkazy, ktoré by naznačovali, že sa takáto kataklizma naozaj blíži. V súčasnosti má odtajnená časť knihy 55 strán, aj keď ich autor údajne napísal viac ako 200. Vedci z NASA však veria, že takéto tvrdenia by mali byť uverejňované len vtedy, ak má človek jasné a vedecky podložené dôkazy.