Káva len za 1 euro, bábovka za 1,90: V Bratislave otvára bistro v bývalom erotickom salóne, má byť dostupné pre všetkých

Bistro Ferdinand, ktoré má fungovať v zrekonštruovaných priestoroch bývalého erotického salóna v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke, by mohlo byť otvorené už v máji. Predpokladá to primátor Bratislavy Matúš Vallo. Nájomca podľa neho v súčasnosti pracuje na interiéri prevádzky, od kuchyne po lampy.

„Čoskoro tu začne s prevádzkou kvalitné a hlavne dostupné bistro pre všetkých. Skrátka také, aké si Sad Janka Kráľa a všetci, ktorí ho navštevujú, zaslúžia,“ konštatuje Vallo na sociálnej sieti s tým, že niekdajší erotický masážny salón v najstaršom verejnom parku a národnej kultúrnej pamiatke bol podľa neho „prinajmenšom poriadny bizár.“

Nový nájomca, spoločnosť Wirtshaus, vzišla z výberového konania. V rámci súťaže sa hlavné mesto nesústredilo podľa primátora len na výšku nájmu, kľúčovou pri rozhodovaní bola kvalita i fakt, aby tam mohol kúpiť niečo naozaj každý. Napríklad aj seniori či rodiny s deťmi. Prevádzka má preto od rána do večera okrem štandardnej ponuky ponúkať aj cenovo zvýhodnené produkty s fixnými cenami.

Miesto pre všetkých

Bistro Ferdinand by malo oživiť Sad Janka Kráľa od rána do večera, čo znamená, že prevádzka sa má prispôsobovať dennému a večernému režimu. „Od rána až do večera tu preto budú okrem štandardnej ponuky aj cenovo zvýhodnené produkty s fixnutými cenami, napríklad espresso za 1 € alebo bábovka za 1,90 €,“ spomína Vallo na sociálnej sieti. V pláne je podávanie raňajok i obedov s mäsovou, vegetariánskou i vegánskou ponukou. Súčasťou bistra má byť tiež kaviarenská ponuka nápojov a koláčov. Vo večerných hodinách by sa mal koncept prevádzky zmeniť z bistra na reštauráciu.

Pomenovanie prevádzky Ferdinand má podľa spoločnosti viacero dôvodov. Okrem toho, že je ako názov gastroprevádzky originálny či zapamätateľný, je zároveň úzko spojený s Bratislavou a Katedrálou sv. Martina, na ktorú sa návštevníci Sadu Janka Kráľa pozerajú a ktorá bola miestom korunovácii uhorských panovníkov. „Najfrekventovanejšie meno korunovácií v Bratislave bolo práve Ferdinand. Konkrétne Ferdinand II., Ferdinand IV. a Ferdinand V., ktorý bol aj posledným korunovaným panovníkom v Bratislave,“ vysvetľuje spoločnosť vo svojej prezentácii. Zároveň však názov vníma aj ako poctu autorovi budovy, architektovi Ferdinandovi Končekovi.

Stavba od tímu architektov pod vedením Končeka z roku 1982 pôvodne slúžila všetkým návštevníkom parku. Bola tam prevádzka s občerstvením i zázemie pre pracovníkov údržby a správy parku. V roku 1995 sa objekt dostal do súkromného vlastníctva. Kúpu budovy schválili v marci 2021 bratislavskí poslanci, radnica sa s majiteľmi dohodla na cene 1,4 milióna eur bez DPH. K prevodu prišlo počas leta. Rekonštrukcia zanedbanej budovy sa začala v roku 2022.

Spoločnosť Wirtshaus má mať priestory v prenájme štyri roky s možnosťou predĺženia o ďalšie tri.