Kauza prešovských účtovníčok: Mestu spôsobili 300-tisícovú škodu a vyhodili ich, teraz im vrátili prácu aj 200-tisíc eur

Výbuch prešovskej bytovky sa udial ešte v decembri 2019, no ešte aj do dnešného dňa sa riešia niektoré nevyrovnané spory, ktorých základom sú peniaze. Jedna z káuz sa však teraz uzatvára, pričom pre mesto Prešov to skončilo poriadne draho.

Ako uvádza portál TV Noviny, celá kauza troch prešovských úradníčok z mestského úradu začala ešte v roku 2020. Celá vec sa týkala vyrovnania financií za demoláciu bytovky, v ktorej došlo 6. decembra 2019 k výbuchu plynu. Mesto totiž firmu vyplatilo podľa znaleckého posudku, pričom zvyšok peňazí si spoločnosť nárokovala cez súd.

Mesto tak dostalo platobný príkaz do elektronickej schránky, no ten si na radnici nikto nevšimol a peniaze tak Prešov nevyplatil. Reakciou na túto chybu bola okamžitá výpoveď pre tri zamestnankyne. Mesto sa ohradilo, že tri ženy spôsobili svojou chybou mestu škodu až do výšky 300-tisíc eur.

Jedna má novú prácu, dve sa vracajú na pozície

V pojednávaní na popradskom okresnom súde sa však celý problém vyriešil. Ženy totiž podali odvolanie voči svojim neoprávneným prepusteniam a uspeli. Súdny verdikt znel, že v prípade vedúcej finančného odboru je okamžité ukončenie pracovného pomeru neplatné. Mesto malo pochybiť v rokovaní s odborovou organizáciou.

S mestom sa súdili aj ďalšie dve referentky, ktoré tiež uspeli. Mohli sa teda vrátiť na svoju niekdajšiu pracovnú pozíciu, no to vykonajú len 2 z 3 žien. Vedúca finančného odboru si totiž medzičasom našla inú prácu a odmietla sa vyjadrovať k situácii.

Navyše, pre všetky tri úradníčky bola vyrátaná hodnoty ušlej mzdy, ktorú by im mesto malo vyplatiť. Dokopy ide o približne 200-tisíc eur, čo poriadne komplikuje celú situáciu, pretože vo vzduchu je kauza za viac ako pól milióna, no nik nevie, kto má komu čo zaplatiť, dodávajú TV Noviny.