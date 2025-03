Na Slovensku sa otvára ďalšie obchodné centrum, obsadí priestory bývalej Hypernovy. Jeho súčasťou budú známe značky

Keď na Slovensku skončil žlto-modrý reťazec Hypernova, zanechal po sebe niekoľko opustených veľkometrážnych priestorov. Kým v niektorých našli uplatnenie iní predajcovia, ďalšie ostali takpovediac napospas osudu a chátrali. Od roku 2018 to je aj prípad budovy v Nových Zámkoch, ktorá ale prechádza značnou transformáciou a už čoskoro privíta nových zákazníkov.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Konkrétne ide o priestory v južnej časti mesta, ktoré developer Mayflower Group premenil na obchodnú zónu s názvom OC Spektrum. Takéto retailové parky či obchodné centrá nájdeme aj v mestách Lučenec, Rimavská Sobota či Ružomberok. Ako informuje portál MY Nové Zámky, práce na novom nákupnom centre v týchto dňoch finišujú.

Plánované otvorenie galérie pripadlo na 23. marca 2025, no pôvodne už mala byť otvorená vlani. Podľa dostupných správ by v OC Spektrum malo nájsť nový domov jedenásť štandardných a šesť menších prevádzok. Ich zloženie bude podobné, ako v iných mestách, no nechýbajú ani atraktívni nájomcovia. Predajňu by tu malo otvoriť Tesco, lacný holandský reťazec Action, sieť drogérií dm drogerie, Sinsay či 1Day.

Zaujímavosťou je, že okrem vonkajšieho parkoviska budú mať návštevníci k dispozícii aj to podzemné, počet miest sa odhaduje na 170. Obchodné centrum tak doplní rozvíjajúcu sa obchodnú lokalitu v blízkosti rieky Nitra, v ktorej už aktuálne nájdeme aj veľké predajne Merkury Market a Kaufland. V Nových Zámkoch ale s obchodnými projektami ani zďaleka nekončia, nakoľko už tento týždeň sa v meste má otvárať nový Lidl a svoje plány tu už pred nejakým časom zverejnila aj diskontná Biedronka.

Mayflower stavia aj na Orave

Ako sme vás ešte vo februári informovali, obchodné komplexy zažívajú rozmach prakticky v každom kúte Slovenska a výnimkou nie je ani Orava. Tu už investori stihli vybudovať niekoľko takzvaných retailových parkov. Jeden z nich sa bude v Námestove rozširovať. Konkrétne ide o komplex s názvom OC Slanica, ktorý sa nachádza v severovýchodnej časti mesta, v tesnom dotyku s Oravskou priehradou.

Ako vyplýva zo zverejneného zámeru na enviroportáli, práve námestovská OC Slanica sa dočká druhej etapy. Nový projekt by mal predstavovať samostatnú jednopodlažnú budovu, ktorá sa bude nachádzať v rovnakej lokalite a vyrastie súbežne s už existujúcim retailovým parkom. V ňom momentálne pôsobia predajcovia ako Billa, dm drogerie, Kik, Jysk či Dr. Max. Zatiaľ nie je jasné, aké ďalšie prevádzky doplnia súčasnú zostavu, no podľa zámeru by malo ísť až o 9 nových obchodných jednotiek.