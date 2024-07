K bezplatnej televíznej stanici od HBO sa môžete dostať ďalším spôsobom. Potešia sa zákazníci veľkého operátora

Bezplatná stanica Warner TV z portfólia spoločnosti HBO Europe aj naďalej pokračuje v úspešnom ťažení na divácku sledovanosť. K dosiahnutiu lepších výsledkov jej teraz pomôže aj zaradenie do programovej ponuky veľkej satelitnej služby.

Kanál Warner TV oficiálne spustil vysielanie 2. apríla tohto roku. Od tohto dňa je dostupný u vybraných operátorov v Českej republike, ale aj prostredníctvom terestriálnych DVB-T2 vysielačov po celej krajine. Program je určený len pre českých divákov a jeho expanzia na Slovensko zatiaľ v pláne nie je. K vysielaniu Warner TV sa ale môžu dostať obyvatelia Slovenska žijúci v blízkosti hraníc s Českom.

Warner TV začal ponúkať veľký operátor

Ako informoval portál Satelitná TV, najnovšie kanál Warner TV do svojej programovej ponuky zaradila aj česká satelitná služba Magenta TV Sat. Ide tak o vôbec prvého satelitného operátora v Česku, ktorý má tento kanál v ponuke. Konkurenčné služby Telly, freeSAT a Skylink ho do dnešného dňa do ponuky nezaradili.

Warner TV si môžu klienti Magenty naladiť už v základnom balíčku S, pričom prístup k stanici majú všetci predplatitelia.

Spoločnosť HBO Europe, ktorá kanál prevádzkuje, patrí skupine Warner Bros. Discovery na slovenskom a českom trhu prevádzkuje hneď niekoľko platených TV staníc. Medzi nimi napríklad HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2, športové stanice Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 4K, reality programy TLC, Travel Channel, HGTV, dokumentárne stanice Discovery, Investigation Discovery, Animal Planet, Food Network, spravodajskú stanicu CNN a detské programy Cartoon Network a Cartoonito. Do portfólia spoločnosti patrí aj streamovacia služba Max.