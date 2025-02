Juraj Loj sa neriadi stereotypmi a nebojí sa priznať niečo, za čo by sa iní muži hanbili. Týka sa to financií

U iných párov to zvyčajne funguje tak, že sa žena stará o domácnosť a muž je živiteľom rodiny. Práve on je ten, ktorý zarába peniaze. Zdá sa však, že čo sa týka financií, jedna vec je u obľúbeného herca inak. Očividne kašle na to, ako je to nastavené v našej spoločnosti a otvorene priznal, kto u nich doma nosí plnú peňaženku a kto si od koho musí pýtať peniaze. Mnohí muži by si to nechali len pre seba, keďže by sa báli, čo si o nich pomyslia iní. Umelec však nemá zábrany.

Známy herec Juraj Loj, ktorého diváci poznajú z Búrlivého vína, či z úspešných projektov ako Trhlina a Vojna policajtov, je v stabilnom vzťahu so svojou hereckou kolegyňou Zuzanou Kanócz, ako uviedla Pluska. Keďže sú spolu už 18 rokov, evidentne im to funguje po všetkých stránkach a sú spolu šťastní. Zrejme im vyhovuje aj to, ako majú nastavené svoje financie.

Peniaze má jeho žena

Finančná oblasť je u mnohých dvojíc veľmi citlivou záležitosťou. Zatiaľ čo jeden pár si vystačí s jedným účtom, kde majú spoločné peniaze, v inom vzťahu majú obaja každý svoj účet. Istá je však jedna vec. U prevažnej väčšiny zabezpečuje po finančnej stránke rodinu muž. Ak je to naopak, zvyčajne sa s tým muž neprizná. Zdá sa, že umelec je iný a vymyká sa priemeru, keďže v relácii Mareka Vagoviča s názvom Backstage, úprimne prehovoril o tom, ako to medzi ním a Zuzanou funguje z finančného hľadiska.

Moderátor sa priamo herca spýtal, kto ho platí a odkiaľ má peniaze. Ten nechodil okolo horúcej kaše a nevykrúcal sa, ako by to zrejme spravili mnohí iní muži. „Teraz si možno podkopem všetko, čo môžem, ale mňa platí moja žena. Ona má firmu a všetky zarobené peniaze idú na firmu. Ja ju vždy poprosím, či by mi mohla… Keby bola taká zlatá, či by mi poslala peniažky,“ priznal otvorene s úsmevom herec.

Dôležitá je dôvera