Jožo Ráž sa mal dostať do kolízie s cyklistom, ten spadol a spevák utiekol. Svedok prezradil detaily

Spevák legendárnej skupiny Elán sa mal v pondelok predpoludním dostať do kolízie s cyklistom a následne utiecť bez toho, aby sa uistil, či je v poriadku. Svedkom mal byť bývalý asistent poslankyne parlamentu Vladimíry Marcinkovej, Jakub Tomiš, ktorý o tom informoval na sociálnej sieti, upozornili na to Nový Čas a Plus 7 dní.

Jožo Ráž sa mal s cyklokuriérom Boltu dostať do kolízie v Bratislave v pondelok po 11. hodine na križovatke Sasinkova a Odborárske námestie. „Hneď predo mnou sa zrazili cyklista a auto krátko po tom, čo naskočila zelená na semafore,“ uviedol Tomiš s tým, že cyklista po náraze spadol kúsok pred jeho auto. „Vodič auta musel ten náraz cítiť, ale nezastavil a pokračoval v jazde,“ napísal Tomiš. Cyklista sa podľa neho zrejme nezranil vážne, s bicyklom odkráčal na chodník.

„V diaľke pozeral na odchádzajúce auto, ktorého EČV už nemal šancu vidieť,“ spomenul Tomiš s tým, že zavolal na cyklistu, aby zistil, či je v poriadku, no nepočul ho. Pred kaviarňou sedeli podľa neho ľudia, ktorí mu mohli pomôcť, ak by potreboval. Potom pokračoval v ceste.

Za volantom mal sedieť Ráž

„Osobne však neznášam vodičov, ktorí sa správajú voči cyklistom na cestách arogantne a po takejto kolízii ani nezastavia ubezpečiť sa, či je všetko v poriadku,“ uviedol Tomiš. Auto dobehol na červenej na križovatke Záhradnícka a Karadžičova. „Zastavil som vedľa neho, stiahol som okno, on stiahol okno a… za volantom sedel Jožo Ráž z Elánu,“ dodal.

Tomiš sa mal Ráža opýtať, či naozaj nezastaví, keď autom zrazí cyklistu na zem. „Odpovedal mi, že v spätnom zrkadle videl, že sa postavil, tak nezastavoval. Od človeka, ktorý prežil vážnu dopravnú nehodu, by som očakával ohľaduplnejšie správanie na cestách,“ dodal.

Speváka oslovil v súvislosti s kolíziou Nový Čas, no nereagoval. Redakcia Plus 7 dní sa ozvala Rážovej manažérke Karotke Halenárovej. „Je to pre mňa novinka, neviem o tom nič. Preverím to a ozvem sa,“ povedala.