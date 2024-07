Vzťah Brada Pitta s jeho deťmi je na tom horšie, než by ste čakali. Tieto sa s ním dokonca vôbec nerozprávajú a toto je dôvod

Podľa informácií portálu Business Insider, Angelina Jolie podala žiadosť o rozvod s Bradom Pittom v septembri 2016. Sudca v roku 2019 oficiálne rozhodol, že obe hviezdy sú právne slobodné. Bývalý pár má spolu šesť detí: Maddoxa, Zaharu, Shiloh, Paxa, Knoxa a Vivienne.

Mesiac po tom, ako 18-ročná dcéra Angeliny Jolie a Brada Pitta Shiloh požiadala o vynechanie mena „Pitt“ zo svojho priezviska, zdroj blízky rodine pre portál PEOPLE uviedol, že herec sa „prakticky nestýka“ so svojimi dospelými deťmi, ale stále má možnosť navštevovať svoje mladšie deti.

Stýka sa len s mladšími deťmi

„S dospelými deťmi nemá prakticky žiadny kontakt. Jeho kontakt s mladšími deťmi je v posledných mesiacoch obmedzenejší kvôli jeho filmovému rozvrhu,“ tvrdí zdroj. Pitt je momentálne v Európe, kde nakrúca svoj pripravovaný film o pretekárskej F1.

Zdroj tiež uvádza, že dohoda páru o opatrovníctve umožňuje právo na návštevy ich maloletých detí. Vysvetlil: „Angelina má deti väčšinu času, ale podľa ich dohody má možnosť navštevovať mladšie deti.“

Zdroj blízky Pittovi nedávno prezradil rovnakému portálu, že otec šiestich detí vie, že Shiloh si zmenila priezvisko. „Je si vedomý a rozrušený, že Shiloh sa vzdala jeho priezviska,“ uviedol zdroj v júni. „Pripomienka, že prišiel o svoje deti, nie je pre Brada, samozrejme, jednoduchá. Svoje deti miluje a chýbajú mu. Je to veľmi smutné,“ dodal informátor.

Dcéry nepoužívajú jeho priezvisko

Keďže vzťah Brada s jeho deťmi je takto nalomený a vyzerá to tak, že sa to stále zhoršuje, možno vás bude zaujímať, ako to celé vlastne začalo. Shiloh je podľa informácií portálu Yahoo Entertainment už tretie z jeho detí, ktoré sa rozhodlo prestať používať jeho priezvisko. V novembri minulého roka sa 19-ročná Shilohina staršia sestra Zahara na iniciačnom ceremoniáli sesterstva na Spelman College predstavila ako Zahara Marley Jolie a v máji sa Bradova a Angelinina najmladšia dcéra Vivienne uviedla ako Vivienne Jolie na plagáte broadwayského muzikálu The Outsiders, ktorý 15-ročná dievčina produkovala spolu s mamou.

„Bohužiaľ, Brad nemá so svojimi deťmi bohvieaký vzťah,“ prehovoril ďalší zdroj z jeho okolia a dodal: „Nie je pripravený vzdať sa ich, ale vedomie, že upúšťajú od jeho mena, ho rozrušuje.“

Sú lojálne k mame