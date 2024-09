Prešla len chvíľa a už má po svojom boku inú ženu. Ben Affleck sa objavil na verejnosti s touto kráskou, je to náhrada za Jennifer Lopez?

Uplynulo len pár dní od oznámenia rozvodu, ktorý podala Jennifer Lopez a jej manžel Ben Affleck by už mal mať po svojom boku novú ženu, ako sa uvádza v magazíne People. Zdá sa, že prebiehajúci rozvod nerobí hercovi žiadne vrásky a šťastie už zrejme našiel inde.

Krach slávneho vzťahu

Spočiatku to vyzeralo tak, že ide o veľkú lásku. Aspoň to si myslela Jennifer, ktorá sa opäť vrhla do vzťahu a manželstva s Benom. Bohužiaľ, comeback neskončil dobre a ukázalo sa, že ani herec, o ktorom si myslela, že spolu budú navždy, nie je ten pravý.

V médiách bol ich vzťah vykreslený ako ideálny, nič nenasvedčovalo tomu, že by mal prísť opäť koniec. Skutočnosť však bola taká, že to medzi Jennifer a Benom vrelo, čo vyústilo do odlúčenia. Hoci sa to speváčka snažila urovnať, nepodarilo sa. Podľa jedného zdroja, ktorý sa vyjadril pre magazín People, Ben nerobil nič pre záchranu ich manželstva, hoci sa objavili dohady, že za rozpad môže Jennifer.

Nová náhrada Jennifer Lopez?

Pár prežíva ťažké obdobie, aj keď Ben si z toho zrejme veľkú hlavu nerobí. Smútok zaháňa svojským spôsobom. Podľa fotografií sa herec stretol s novou ženou, ktorou je o 16 rokov mladšia vnučka zavraždeného politika Roberta F. Kennedyho, Kathleen Alexandra Kennedy. Mnohým možno neunikne jej podoba s bývalou manželkou Bena Afflecka, Jennifer Garner.