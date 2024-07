Jennifer Lopez a Ben Affleck majú prežívať obrovskú krízu. Tento detail vraj naznačuje, že rozvod je na spadnutie

Jennifer Lopez a Ben Affleck vraj prežívajú obrovskú krízu. Mnohé zdroje naznačujú, že rozvod je už na spadnutie. Za všetko hovorí napríklad aj to, že Jennifer bola v Taliansku a Ben si medzitým odsťahoval veci z ich spoločného domu.

Ako píše portál Page Six, Jennifer Lopez bola s priateľmi na dovolenke, kým jej manžel Ben sa sťahoval z ich spoločného domu do prenajatého domu v Brentwoode, ktorý je v blízkosti jeho bývalej manželky Jennifer Garner, s ktorou má tri deti. Šepká sa aj to, že Ben Affleck mal znovu prepadnúť závislosti od alkoholu, s ktorou v minulosti bojoval.

Jennifer to s manželstvom vzdala

Ben tak trávi čas so svojimi deťmi, zatiaľ čo Jennifer je preč a nezdá sa, že by chcela ich manželstvo zachrániť. Podľa zdrojov má toho herečka a speváčka už dosť, hlavne keď vidí, že sa vôbec nič nezlepšuje. Dvojica sa zosobášila 16. júla 2022, pričom ešte minulý rok básnila o tom, aký krásny je ich vzťah. Podľa Daily Mail Jennifer skončila s pokusmi zachrániť ich manželstvo.

Sústredia sa na kariéru

„Jenny sa snažila, ale už má toho naozaj dosť a viac nemôže. Nezlepšuje sa to, stále je to len horšie,“ prezradil zdroj. J. Lo sa tak snaží tráviť čas hlavne so svojimi deťmi, dvojčatami Maxom a Emmou, ktoré má so svojím bývalým manželom Marcom Anthonym. Sústredí sa tiež na svoje ďalšie kariérne ciele. Dvojica žije oddelene, ale oficiálne sa ešte nerozviedli. Ben je zo všetkého vraj veľmi smutný, ale sústredí sa na svoju prácu a na svoje deti.