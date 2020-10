Banksyho paródia Monetovho diela sa vydražila za 8 minút. Predala sa za závratnú sumu

Obraz, ktorý je paródiou jednej z najslávnejších Monetových malieb (The Water Lily Pond), bol včera vydražený za závratne vysokú sumu. Ide o druhý najdrahší obraz z Banksyho dielne.

Banksy a jeho diela sú opradené množstvom kontroverzie. Možno aj to prispieva k tomu, že sa dražia za obrovské sumy.

Olejomaľba, ktorá je paródiou na jedno z najznámejších Monetových diel, sa včera vydražila v Londýne za neuveriteľných 7,6 milióna libier (v prepočte takmer 8,5 milióna eur), informuje portál Daily Mail. Pôvodne sa rátalo s tým, že suma sa vyšplhá nanajvýš na 3,5 až 5 miliónov libier (3,8 až 5,5 miliónov eur) a ako prostredníctvom Twitteru informuje Sotheby´s, dielo sa vydražilo v priebehu 8 minút.

Banksy’s playful take on a famous Impressionist painting has sold at auction for nearly $10 million, the second-highest price ever paid for a work by the British street artist. “Show Me the Monet” sold to an unidentified bidder at Sotheby’s in London. https://t.co/XuFR3vatR5

— AP Europe (@AP_Europe) October 22, 2020