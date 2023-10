Jeden z najobľúbenejších seriálov zrejme čoskoro čaká koniec. Nových epizód sa tak skoro tiež nedočkáme

Seriál Young Sheldon patrí aj napriek slabším dejovým zápletkám oproti The Big Bang Theory stále medzi populárne. Nových epizód a novej siedmej série sme sa mali už dávno dočkať, no štrajk scenáristov proces ich vzniku výrazne spomalil. A teraz sa začínajú črtať aj teórie, že siedma séria bude pre tento seriál poslednou.

Rozlúčime sa s Mladým Sheldonom v roku 2024? To je otázka, ktorá sa vynára medzi fanúšikmi tohto úspešného seriálu v aktuálnom období. Seriál, ktorý mal premiéru v roku 2017 a doposiaľ sa dožil šiestich sérií, aktuálne čaká na premiéru nových epizód, ktoré má v siedmej sérii ponúknuť. Hollywoodsky štrajk scenáristov ale celý proces pozastavil a nakrúcanie je v nedohľadne, píše web Screenrant.

Nové diely až v roku 2024

Na nové diely si tak ešte nejakú dobu počkáme, pretože scenáre nie sú hotové, a tým pádom nie je čo nakrúcať. Vynorili sa ale zároveň aj teórie, že očakávaná siedma séria bude definitívne poslednou. Dôvodom je, že seriál rozpráva príbeh malého Sheldona Coopera, o ktorom z hlavného seriálu The Big Bang Theory vieme, že univerzitu dokončil v pomerne mladom veku.

A práve tento moment by mal nastať už v chystaných epizódach, ktoré sa dostanú do vysielania pravdepodobne až na jar 2024. Seriál by sa mal končiť tým, že Sheldon dokončí univerzitu a presťahuje sa z Texasu do Pasadeny v Californii, kde si spraví doktorát na Caltechu. Na jeho život potom nadväzuje svojimi prvými epizódami TBBT.

O konci je ešte skoro hovoriť

Samozrejme, nič nie je isté a Young Sheldon sa môže dožiť aj mnohých ďalších sérií, keďže aktuálne je jedným najsledovanejších komediálnych programov a je pochopiteľné, že jeho domovská televízia CBS bude chcieť tento úspech udržať čo najdlhšie. Na ťahu sú teraz scenáristi a ich schopnosti natiahnuť dej o čosi dlhšie.