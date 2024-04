Jeden z najlepších a najsledovanejších seriálov na Voyo sa dočká novej série. Už vzniká, vieme, o čom bude

Český kriminálny seriál z dielne TV NOVA streamovacej platformy Voyo dokázal to, o čom mnohí tunajší diváci možno pochybovali. Slovensko-česká služba totiž prichystala seriál, ktorý sa vymyká tunajším štandardom a viacerí jeho diváci ho považujú za dokonalý, ba dokonca hodný porovnania so svetovou seriálovou produkciou. Niet sa tak čo čudovať, že Voyo chce viac. Napokon, aj samotní diváci to žiadajú.

Na úvod vzniklo 6 zhruba hodinových epizód a aj vďaka dobrej reklamnej kampani sa z minisérie Metóda Markovič: Hojer podarilo vyrobiť divácky úspešný počin. Chvály sa ale dočkal aj od kritikov, prvá séria nového „Voyo originálu“ totiž uspela napríklad na medzinárodnom festivale Serial Killer, odkiaľ si odniesla hlavnú cenu. Podľa ČSFD ide o jeden z najlepšie hodnotených seriálov, aké za poslednú dobu na území Česka a Slovenska vznikli. Aktuálne mu s hodnotením 91 % patrí 21. miesto medzi najlepšie hodnotenými seriálmi vôbec.

Druhá séria úspešného krimi

Česká televízia Nova tak, pochopiteľne, na platformu Voyo pripraví aj druhú sériu, píše web Lupa.cz. Už sa na nej dokonca aj začalo pracovať.

„Som rád, že prvú sériu ocenila, ako odborná, tak aj širšia verejnosť. Je to pre nás, samozrejme, záväzok, aby sme aj v druhej sérii naplnili – a možno aj predčili – očakávania divákov,“ uviedol kreatívny producent Voyo Tomáš Hruška.

Druhá séria seriálu Metóda Markovič bude mapovať dolapenie a usvedčenie „spartakiádneho vraha“ Jiřího Straky. „Môžem naznačiť, že (druhá séria) bude v mnohých ohľadoch iná a Markovičova metóda v nej bude prechádzať ťažkými skúškami,“ dodal Hruška.

Podľa skutočného príbehu

Seriál Metóda Markovič je nakrútený podľa prípadov kriminalistu Jiřího Markoviča a zameriava sa predovšetkým na jeho výnimočný vzťah so sériovým vrahom Ladislavom Hojerom (v prvej sérii). Bez prikrášlení zobrazuje reálnu prácu policajných vyšetrovateľov vo vtedajšej ČSSR. Odohráva sa v niekoľkých časových rovinách a na pozadí najdesivejších vrážd 70. a 80. rokov. Seriálová novinka, ktorá sa na platforme Voyo objavila koncom januára tohto roka, si divácky úspech získala aj vďaka nezvyčajnému štýlu, ktorým je nakrútená, ale aj tým, že celý príbeh seriálu je inšpirovaný skutočnými prípadmi.

V hlavných a vedľajších úlohách sa objavili Petr Lněnička, Petr Uhlík, Sarah Haváčová, Václav Neužil ml., David Prachař, Vojtěch Kotek, Dano Heriban, Peter Brajerčík a ďalší.