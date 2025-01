Jeden z najhorších celebritných outfitov v roku 2024 patril Nicolasovi Cageovi. Ľudia ho prirovnali k postave zo Star Treku

Prílišná snaha zaujať niekedy môže vyjsť nazmar. A hoci známy herec sa vyštafíroval na výnimočnú udalosť, ktorá býva raz v roku, vyslúžil si za to poriadnu kritiku a zaradenie do zoznamu najhoršie oblečených celebrít za rok 2024. Aby to nebolo málo, ľudia si ho podali nielen pre outfit, ale tiež pre svoju manželku, s ktorou sa ukázal na podujatí.

Nešťastný „darček“ k narodeninám

Hoci sa Zlaté glóbusy udeľujú vždy v januári, stále u mnohých rezonuje outfit, v ktorom sa ukázala filmová hviezda Nicolas Cage. Ocitol sa tak v nelichotivom rebríčku, v ktorom podľa portálu Bored Panda zazneli tiež mená ako Katy Perry, Bradley Cooper, Helen Mirren, Lenny Kravitz či dokonca Rita Ora, ktorá šliapla vedľa svojím nadrozmerným sivým sakom, mohutnými šperkami a širokými nohavicami, ktoré sa jej očividne šúchali po zemi, keďže jej boli veľmi dlhé.

Zoznamu najhoršie oblečených celebrít za minulý rok kraľoval Nicolas Cage, ktorý stojí za zmienku pre paradox, že svoj vzhľad predviedol práve na svoje narodeniny. Na odovzdávaní cien, ktoré sa konalo v hoteli Beverly Hilton v Kalifornii, sa zúčastnila ikona v metalickom zlatom saku skombinovanom s motýlikom a čiernymi nohavicami. Zvláštny výraz v tvári a alabastrová pleť to celé len zhoršili.

Čo si o tom myslia ľudia?