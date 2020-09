Jed, ktorý zabíja nepohodlných: Novičok Sovieti vyvíjali ako neviditeľnú zbraň, Rusko to popiera

Aj keď používanie chemických zbraní formálne odsúdila veľká časť svetových krajín, napriek tomu sa s ich vývojom neustále pokračuje. Mnohé krajiny (a ide najmä o svetové mocnosti) sa pritom tým, že chemické zbrane držia vo svojom arzenále zbraní vlastne ani netaja. Zatiaľ ich v novodobej histórii nikto hromadne nepoužil. Z času na čas sa však v médiách objavia správy o otravách ľudí neznámymi chemickými látkami. Podobná udalosť sa odohrala aj nedávno. A zrejme nikoho neprekvapí, že to bolo práve v Rusku.

Pred dvomi týždňami sa v médiách po celom svete objavila správa o údajnej otrave ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Dlhoročný kritik Kremľa mal byť podľa informácií tlačových agentúr otrávený látkou zo skupiny novičok, čo mali potvrdiť „nespochybniteľným dôkazom“ testy v nemeckom vojenskom laboratóriu.

Navaľnyj je momentálne hospitalizovaný v berlínskej nemocnici Charité, kam bol prevezený letecky z nemocnice v sibírskom meste Omsk. Tam ho hospitalizovali pred dvomi týždňami po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy prišlo nevoľno. Navaľnyj neskôr stratil vedomie.

Podľa spojencov opozičného politika otrávili úmyselne. Kremeľ tieto tvrdenia odmieta, ruskí lekári tvrdia, že Navaľnyj otrávený novičokom nebol, čo mali potvrdiť ich testy a diagnostika.

Nie je to však prvýkrát, čo bol jed novičok na nepohodlných použitý. Prípad otravy Navaľného je len jedným z mnohých, ktoré sa vo svetových médiách objavili. Ostro sledovaným bol aj prípad otravy bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry. Toho sa rovnakou látkou predvlani pokúsili otráviť vo Veľkej Británii. Skripaľ aj jeho dcéra útok, aj keď s ťažkosťami, prežili. Čo je však látka novičok zač? Pri skúmaní histórie jeho vývoja zrejme neprekvapí, že „vymyslieť“ ho, bolo zámerom. A ako názov napovedá, upierať zrak treba v tomto prípade do Ruska, respektíve bývalého ZSSR.

Novičok (v preklade „nováčik“) je rad nervovo-paralytických látok, ktoré bývalý Sovietsky zväz vyvinul v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Ide o organické zlúčeniny s paralytickým účinkom, ktoré majú jediný cieľ – zabiť toho, respektíve tých, na ktorých bude použitý. A to obzvlášť krutým spôsobom, keďže po kontakte s novičokom obeť zvracia, má silné kŕče, pri ktorých si môže polámať kosti a upadá do bezvedomia.

Informácie o týchto látkach sa na verejnosť dostali začiatkom 90. rokov najmä vďaka dvom vedcom – Lvovi Fjodorovi a Vilovi Mirzjanovi, ktorí sa rozhodli o nich prehovoriť verejne prostredníctvom médií. Aj napriek tomu je však pôvod a obsah látok známych pod prezývkou novičok stále málo známy.

Látky totiž Sovietsky zväz vyvíjal v rámci tajného programu s kódovým označením Foliant a vyvíjať ho mali pracovníci Štátneho vedecko-výskumného ústavu organickej chémie a technológie pod vedením Pjotra Kirpičova.

Celkovo mali Sovieti vyvinúť až štyri typy takýchto látok, aby rozšírili svoj arzenál chemických zbraní. Cieľom bolo vytvoriť látky, ktoré nebude schopné detegovať štandardné chemické detekčné zariadenia NATO, dokážu prekonať ochranné pomôcky pred chemickými zbraňami, ktoré má NATO k dispozícii, umožnia bezpečnú manipuláciu a ktoré obídu zoznam zakázaných látok a najmä Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení. Ten podpísalo aj Rusko. Vďaka novým technológiám však vývojom novičoku právne nijako tento Dohovor neporušili.

V prípade novičoku tak ide o takzvanú binárnu zbraň zloženú z neškodných substancií, z ktorých vzniká jed až tesne pred jeho použitím.

Novičok je organická zlúčenina fosforu a fluóru, konkrétne ide o fluorofosfáty, ktoré dokážu obeť paralyzovať, spôsobovať bolesť a usmrtiť ju obzvlášť krutým spôsobom. Doposiaľ nie je známe, koľko typov či druhov novičoku existuje, mnohé zdroje však hovoria až o štyroch typoch. Ak obeť do kontaktu s nervovo-paralytickou látkou príde, zastaví činnosť nervovej sústavy, následne prichádza k zástave dýchania aj srdcovej činnosti.

Štyri typy látok novičok sa dajú rôzne modifikovať, keďže tvoria základ mnohých ďalších a podľa odborníkov ich tak môže byť aj niekoľko stoviek. Najbežnejšou z nich má byť z vojenského hľadiska látka Novičok-5, známa aj pod označením A-232.

Podľa typu môže mať novičok formu jemného prášku, kvapaliny alebo plynu. Vzhľadom na jeho charakter – teda fakt, že vývoj týchto látok podliehal prísnemu utajeniu – je o novičoku dodnes známych veľmi málo konkrétnych údajov.

Podľa dostupných informácií je novičok až 8-krát účinnejší než plyn VX, ktorý bol použitý pri smrteľnom atentáte na Kim Čong-nama, brata severokórejského vodcu Kim Čong-una. Vyvíjaný bol na to, aby bol prakticky neviditeľný a nezistiteľný, prekoná akékoľvek štandardné ochrany proti chemikáliám či chemickým zbraniam. Aj preto sa jeho použitie pri obetiach útokov dokazuje len veľmi ťažko. No ako to, že sa tieto látky podarilo vôbec vyrobiť?

Nuž, v Rusku bolo vždy tak-povediac možné všetko a Sovieti si vždy našli spôsoby, ako akékoľvek Dohody a Dohovory obísť. Podobne to bolo aj pri vývoji novičoku. Ten sa uskutočňoval na území Uzbekistanu a Sovieti ho šikovne zamaskovali za výskum nových pesticídov.

Aj napriek mnohým zjavným dôkazom, však Rusko aj naďalej trvá na tom, že novičok, ani žiadne iné podobné látky nikdy nevyvíjalo. Viacerí bývalí zamestnanci Štátneho vedeckého inštitútu, ktorí na tajnom programe Foliant pracovali, však vývoj novej smrteľnej zbrane pod vlajkami ZSSR potvrdili.

Potvrdzujú to napokon aj slová Andreja Železňakova, muža, ktorý v laboratóriu s týmito látkami pracoval. Ten je zároveň aj prvým človekom, ktorý sa mal novičkom otráviť v roku 1987, keď v laboratóriu došlo k nehode a jed unikol do miestnosti, v ktorej bol. Náhle mu prišlo nevoľno a na radu svojho nadriadeného vypil čaj, ktorý ale vzápätí vyvracal. Z laboratória ho preto poslali domov, kam však nedošiel, pretože omdlel.

“Circles appeared before my eyes: red and orange. A ringing in my ears, I caught my breath. And a sense of fear: like something was about to happen,” Andrei Zheleznyakov told Novoye Vremya, describing a 1987 lab incident that eventually killed him in 1993.https://t.co/F1YQftQXkh pic.twitter.com/27Dz5eKy3k

— BOMBA — the jungle boy — (@Karl__Ludwig) March 26, 2018