Je známa ako úplne prvá supermodelka. Lisa sa narodila v minulom storočí, sama seba nazývala „dobrým vešiakom“

Keď sa povie slovo supermodelka, väčšina ľudí si pravdepodobne ihneď vybaví mená ako Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer či Kate Moss – ženy známe svojou krásou. Tento pojem však existoval dávno predtým, než sa tieto krásky preslávili v deväťdesiatych rokoch.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dnešné supermodelky, ako tvrdí portál Art is Life, by Lise Fonssagrives určite závideli. Prvá supermodelka, ktorá sa narodila v roku 1911, si totiž napriek sláve dokázala zachovať svoje súkromie, a tak by ste len ťažko hľadali nejaké šokujúce aféry či klebety, ktoré sa jej týkali. Fotografie Fonssagrives pritom zdobili obálky všetkých módnych časopisov v 30., 40. a 50. rokoch. Oblečená v nádherných šatách, dlhých sexi rukavičkách a skutočne vo veľkolepých klobúkoch pózovala pre mnohých významných fotografov 20. storočia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lisa Fonssagrives -Penn (@lisafonssagrives)

Fonssagrivesová, ktorá mala aristokratické vystupovanie, sa narodila ako Lisa Birgitta Bernstone vo Švédsku v roku 1911. Vyštudovala tanec a sochárstvo a neskôr študovala balet v Paríži.

Brala svoju prácu viac než vážne

Hoci jej najpamätnejším citátom ostáva: „Som len dobrý vešiak.“, v skutočnosti sa zachovalo viacero jej výrokov, ktoré dokazujú, že si titul supermodelky skutočne zaslúžila. Lisa totiž vnímala fotografovanie ako umenie a snažila sa, aby jej fotografie vyšli vždy najlepšie. Píše portál MODIG.

„Predstavovala som si, aká žena by si obliekla šaty, ktoré som mala na sebe, a predstavovala som si rôzne charaktery,“ povedala Lisa v minulosti. Tam však jej snaha nekončila. Snažila sa totiž už vopred predpokladať, ako budú jej fotografie vyzerať a ako by ich mohla vylepšiť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @mkk68

„Pred odchodom na scénu som sa na seba pozerala do zrkadla v šatni a inštinktívne som sa snažila vyriešiť problémy fotografa. Pozerala som sa na strih šiat a skúšala som rôzne pózy, aby som zistila, ako najlepšie padnú; ako ich zvýrazní svetlo, a v podstate som sa snažila vytvoriť líniu tak, ako človek začína kresbu,“ vysvetľovala prvá supermodelka.

„Zodpovednosť som brala strašne vážne a dokonca som študovala fotografiu, aby som sa naučila, aké problémy môžu nastať. Objektivizovala som sa a stala som sa viac režisérkou ako herečkou. Stala som sa týmto dievčaťom a nie Lisou Fonssagrivesovou,“ zneli jej ďalšie slová, ktoré potvrdzovali, že skutočne vedela, čo robí.

Zaľúbila sa do fotografa a nielen raz