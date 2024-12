Je vraj najinteligentnejší na svete a má dôkaz o existencii boha: Údajný génius prezradil, čo sa deje s človekom po smrti

Keď padne zmienka o vysokom intelekte, zrejme vám príde na um Stephen Hawking alebo Albert Einstein. Málokto si spomenie na muža menom Chris Langan. Prehlasuje o sebe, že patrí medzi najinteligentnejších ľudí na svete a má odpoveď na to, čo sa s človekom stane po smrti.

Čo sa deje s človekom po smrti?

Ako informuje Mail Online, 72-ročný Chris Langan žije na ranči a venuje sa koňom. Tvrdí však o sebe, že patrí k najinteligentnejším ľuďom na svete. Také vysoké IQ, aké má on, vraj malo v dejinách len málo ľudí. Údajne sa pohybuje na úrovni 190 až 210 bodov, čo je približne o 50 viac, ako mal Albert Einstein.

Langan vypracoval hypotézu zvanú kognitívno-teoretický model vesmíru, ktorá podľa neho vysvetľuje spojenie medzi mysľou a realitou. Verí, že po smrti prechádzame z jednej formy bytia do inej. Naše vedomie, teda duša, sa presúva do dimenzie, do ktorej nemáme prístup, kým sme nažive. Nie je jasné, ako tá nová dimenzia vyzerá a čo sa s dušou stane, keď tam dorazí. Langan však verí, že tradičné vyobrazenie neba a pekla, kde máme po smrti skončiť, je príliš jednoduché a nepostačujúce.

Žijeme viacero životov, len si to nepamätáme

Smrť je podľa neho ukončenie vzťahu s konkrétnym fyzickým telom, ktoré máme v súčasnosti. Keď nastane čas rozlúčiť sa s ním, vraciame sa podľa Langana späť k počiatku reality. Následne je nám podľa Langana poskytnuté náhradné telo, v ktorom môžeme ďalej existovať. Smrť teda podľa génia neznamená koniec existencie. Svoj predošlý život si však vraj môžeme, no nemusíme pamätať. Myslí si, že spomienky z predchádzajúceho života môžu vyplávať na povrch, no nie je na to dôvod. Načo sa držať spomienok na život, ktorého už nie sme súčasťou?

Dodáva, že v čase smrti dochádza k automatickým psychologickým procesom. Po smrti sa podľa Langana napríklad dostaneme do stavu, ktorý sa podobá meditácii. Vysvetľuje, že po smrti sa neocitáme v posmrtnom živote. „Je to skôr ako existencia v superpočítači, kde je všetko okolo vás, ale nič sa nedeje súčasne,“ hovorí Langan. Posmrtný život je niečo úplne iné. Zahŕňa zásadný posun v celom našom bytí, posun duše alebo vedomia za hranice fyzického alebo mentálneho ja.

Langan uznáva existenciu boha, no podľa neho to nie je nejaká entita existujúca na nebesiach. Je to podľa neho identita určitých vlastností, ktoré môžeme vidieť všade okolo seba.