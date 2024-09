Má vraj najvyššie IQ v USA: Verí, že Bush zinscenoval útok na dvojičky kvôli nemu a má dôkaz o existencii Boha

Chris Langan nikdy nedokončil vysokoškolské vzdelanie a na strednej škole počas testov občas zaspal. Napriek tomu údajne patrí k ľuďom s najvyšším IQ na svete. Niektorí tvrdia, že ho má dokonca vyššie ako Einstein či Hawking. Svoj intelekt ale využíva na vskutku zvláštne veci, napríklad konšpiračné teórie.

Bol chudobný a týraný

Ako informuje web All That Is Interesting, Christopher „Chris“ Michael Langan sa v roku 1952 narodil do extrémne chudobnej rodiny. Neskôr tvrdil, že nepoznal nikoho chudobnejšieho, ako bol on sám. S bratmi si museli šaty prať vo vani nahí, nič iné totiž na oblečenie nemali, len to, čo mali práve na sebe. Už od útleho veku bolo jasné, že je iný ako ostatné deti, bol mimoriadne nadaný a inteligentný. Už ako 6-mesačný vraj vedel rozprávať a čítať sa naučil v čase, keď mal ešte len 3 roky. Nad existenciou Boha údajne začal uvažovať ako 5-ročný.

Samotný Langan sa neskôr vyjadril, že ho spolužiaci nemali príliš v láske. Dospelí ho vnímali ako génia a často bol miláčikom učiteľov. Deti ho ale skôr vnímali ako čudáka. Langan sa neskôr vyjadril, že doma to tiež nemal ľahké, ba práve naopak, bolo to peklo. Partner jeho matky totiž Chrisa a jeho nevlastných bratov často surovo bil opaskom. Neraz sa aj ráno budili na to, že od otčima dostali päsťou do tváre. Otca nepoznal, matka mu tvrdila, že zomrel na infarkt skôr, ako sa Chris narodil.

Podľa webu Esquire mal chlapec vždy posiate telo modrinami a ranami, čiastočne zahojenými aj čerstvými. Možno aj to viedlo k tomu, že keď mal 12 rokov, začal intenzívne cvičiť a dvíhať závažia. Nechcel, aby ho svet vnímal ako malého slabocha, s ktorým sa niekto môže len tak zahrávať. Langan sa neskôr pochválil, že si dokázal poradiť s kýmkoľvek, aj so súperom, ktorý bol dvakrát väčší ako on. Neskôr dokonca zbil a vyhnal aj svojho otčima. Pustil sa tiež do samoštúdia, pretože v škole ho vraj už nemali čo naučiť. V testoch dosahoval perfektné výsledky, a to napriek tomu, že občas počas nich zaspal.

Verí, že vie matematicky dokázať existenciu Boha

Napokon sa dostal na univerzitu a získal štipendium. Školu ale nikdy nedokončil a trvá na tom, že každý jeden z akademikov bol v porovnaní s ním hlúpy a nemal ho čo naučiť. Vraj mu nikto z nich nerozumel a nedokázal mu pomôcť posunúť sa vpred. Po škole žil dvojitým životom. Chodil do práce ako obyčajný človek, no po práci sa utiahol do vlastného sveta plného matematických a fyzikálnych rovníc a výpočtov. Napriek svojmu intelektu však aj ako 40-ročný zarábal len 6 000 dolárov ročne (v prepočte menej ako 5 400 eur).

Langan o sebe hovorí ako o najinteligentnejšom mužovi v Amerike (a ako o jednom z najmúdrejších na svete). Podľa webu Facts sa jeho IQ pohybuje niekde medzi 195 až 210 (priemerné IQ je 100). Jeho IQ je údajne dokonca vyššie ako IQ Alberta Einsteina či Stephena Hawkinga. Počas toho, ako robil napríklad vyhadzovača v klube (pracoval aj na stavbe, hasil lesné požiare a živil sa aj ako kovboj a fitnes tréner), pracoval na Kognitívno-teoretickom modeli vesmíru (Cognitive-Theoretic Model of the Universe, v skratke CTMU), píše web Behind the Athlete.

Za pomoci CTMU, akejsi teórie všetkého, sa snaží vysvetliť podstatu reality a vzťah medzi myslením a realitou. Okrem iného o svojej teórii tvrdí, že je matematickým dôkazom existencie Boha. Jeho myšlienky boli publikované aj v niekoľkých odborných časopisoch. Odborníkov rozdeľuje na dva tábory, kým niektorí jeho teóriu chvália, iní ju kritizujú. Langan si je vedomý toho, že jeho práca nikdy nebude braná úplne seriózne a pripisuje to tomu, že nemá oficiálne akademické pozadie.

Útok na dvojičky bol zinscenovaný kvôli nemu

Objavil sa aj v niekoľkých dokumentoch a televíznych reláciách, diskutoval napríklad aj s legendárnou Oprah Winfrey. Okrem svojho intelektu Langan neraz rozprúdil diskusie aj z iného dôvodu – pre konšpiračné teórie, ktorým verí, ale aj preto, lebo si nekladie servítku pred ústa.

