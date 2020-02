Je to potvrdené: Legendárni Priatelia sa vrátia na televízne obrazovky už v máji

Jeden z najúspešnejších sitkomov súčasnosti Priatelia (Friends) sa vráti na televízne obrazovky v máji tohto roku. V piatok o tom informovali v tlačovej správe HBO Max.

Stane sa tak pri príležitosti štartu novej streamovacej služby HBO Max, ktorá chce vytvoriť konkurenciu Netflixu, Amazon Prime Video či Disney+.

Vráti sa celá herecká zostava

V špeciálnej epizóde sa vráti celá herecká zostava vrátane Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) a David Schwimmer (Ross) a aj tvorcovia toho celého – scenáristi David Crane a Marta Kauffman.

Okrem špeciálnej epizódy získala streamovacia služba HBO Max práva na všetkých 10 sérií, dokopy teda na 236 častí. Novú službu to vyšlo poriadne draho. Za všetky predchádzajúce série musela zaplatiť 234 miliónov dolárov, a za natočenie nového hodinového špeciálu zaplatí každému z hercov od 3 do 4 miliónov dolárov.

Úspešné návraty seriálov

Návrat sitkomu Priatelia sa neustále skloňoval aj kvôli tomu, že po príchode na streamovaciu službu Netflix si seriál našiel novú základňu fanúšikov. Neustále výzvy zo strany fanúšikov na návrat neutíchali ani po tom, čo sa úspešne podarilo vzkriesiť iné slávne seriály v nových epizódach. Spomenúť možno kultové Akty X (The X Files), Ženy z rodu Gilmorovcov (Gilmore Girls: A Year In Life), Will a Grace (Will & Grace) či Veronica Marsová (Veronica Mars) a mnohé ďalšie.