Je to horšie, ako sme si mysleli. Ak nezmeníme správanie, teplota na Zemi sa do konca storočia zvýši o 2,7 stupňa

Súčasné úsilie medzinárodného spoločenstva o zníženie emisií skleníkových plynov zďaleka nepostačuje na splnenie cieľov z Parížskej dohody, ukazujú údaje, ktoré zverejnila OSN pred klimatickou konferenciou COP26 v Glasgowe.

Program OSN pre životné prostredie (UNEP) v utorkovej správe poukázal na rozdiel medzi národnými cieľmi a krokmi potrebnými na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie, informovala agentúra DPA.

Pre svet to bude mať ďalekosiahle následky

Prísľuby jednotlivých krajín povedú podľa tejto správy k zníženiu emisií o ďalších 7,5 percenta do roku 2030. Na dosiahnutie cieľa 1,5 percenta by však bolo dovtedy potrebné obmedziť emisie o 55 percent, pričom udržať nárast teplôt na úrovni dvoch percent by si vyžiadalo zníženie emisií o 30 percent.

Podľa údajov OSN sa v prípade splnenia súčasných národných plánov globálna priemerná teplota do konca tohto storočia zvýši o 2,7 stupňa Celzia, čo bude mať pre svet ďalekosiahle následky.

Záväzok tzv. klimatickej neutrality zo strany viacerých veľkých krajín by stále mohol zabrániť takémuto scenáru, píše sa v správe UNEP s tým, že úplná realizácia takýchto záväzkov by mohla obmedziť globálne oteplenie na 0,5 stupňa Celzia.

Správa však zároveň upozorňuje, že niektoré záväzky rôznych členov medzinárodného spoločenstva sú neurčité a potrebujú spresniť. “Klimatická zmena už nie je problémom budúcnosti. Je to problém súčasnosti,” uviedla výkonná riaditeľka UNEP Inger Andersenová. “Hodiny hlasno tikajú,” dodala.